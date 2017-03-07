''الشارع المغاربي'' ينشر تسريبا صوتيا جديدا لاجتماع الهيئة السياسية لنداء تونس

Mardi 07 Mars 2017

بــاب نــات









Publié le:2017-03-07 21:12:30

- : تضمن تسريب صوتي جديد عن اجتماع الهيئة السياسية لنداء تونس يوم 27 فيفري الماضي اعترافات خطيرة جاءت على لسان النائب عماد أولاد جبريل، تسريب يتطلب وقوفا صارما لتجاوزات اقرّ بها النائب المذكور . وقد جاء على لسان أولاد جبريل بالخصوص :“عمري ما شلكت وزير كيما شلكت الحبيب الصيد طلعت غالط ..ثمة ناس بالرسمي كورت بينا كيما حبت ولعبت بينا كيما حبت،الكلام هذا قلتو لرئيس الحكومة نهار الي مشينا نتناقشوا على تشكيل الحكومة”.ووجه جبريل اتهاما لوزيرة الصحة الحالية سميرة مرعي بإعادة فتح عدد من المصحات الخاصة التي تم غلقها بقرار من الوزير السابق سعيد العايدي بقرار شخصي ودون العودة الى القضاء وبتدبير عملية إعادة فتح المصحات بعد تنسيق بين سميرة مرعي ووداد بوشماوي قائلا : “الصحة اليوم عندها 30 سؤال في المجلس 7 من عندي و7 آخرين نتحداها (وزيرة الصحة ) انو تجاوبني على واحد منهم. نتحداها الي يمشيلها تقلو كلّم عماد على خاطر الأدلة ثابتة وعلى خاطر عاودت حلت كلينيك وعلى خاطر راسين في شاشية مع وداد بوشماوي وحلت كلينيك جديد والكلينيك مسكر من عند سعيد العايدي وعندو قضية في المحكمة وتعاود تحلو هي مباشرة من غير قضاء ومن غير ما وقع فيه الحكم ..هذا قمة الفساد “.واضاف أولاد جبريل: “التعيينات متاعها مؤخرا مدير سبيطار في هبيرة يدخل في حزب افاق تونس ويحضر في اجتماعات ياسين ابراهيم امس برك. دليل على انو افاق تونس يحكم خير من نداء تونس وباش يحمي روحو مشا في حضن افاق تونس والبارح يبعثولي في تصاورو في اجتماعات غادي “.ثم نعت جبريل وزير الفلاحة سمير الطيب بالوزير الفاشل مقرا بأن وزير الفلاحة السابق المحسوب على النهضة كان يلبي طلبات نداء تونس قائلا :” اليوم وزير الفلاحة يبيع في الكلام سمير الطيب وقتلي كان البرة مصلي عالنبي في البلاتوات تقول هذا بشر كان نحطوه ..تو الراجل المطر ينسب فيها لروحو.. المطر ينسب فيها لروحو..الوزير الي كان سابق الى كنا نتهموا فيه الى هو نهضاوي كان يقضي لنداء تونس خير منو .لانو وقت الي صارت الكوارث على مستوى الفلاحة والسقوي الموجودة في المنستير والمهدية وقع التدخل في ظرف 15 يوم ووقع التعويض للفلاحين اليوم مناطق سقوية بالكامل اصبحت عبارة على صحراء وهو يجي يعمل 4 تصاور ويروح ..شنوة التحوير الوزاري الي صار” .ثم اتهم زياد العذاري بالاستحواذ على كل ملفات وزارة التجارة مما جعل من فيصل الحفيان بمثابة السكرتير واتهام العذاري أيضا بالمناورة من خلال الإيهام بأنه سيشغل مكتب وزارة التجارة حتى يحرم فيصل الحفيان منها فيما استقر في العمل بمكتب وزارة الصناعة. وقال في هذا الشأن :اليوم التجارة والصناعة ..احنا شنوة قلنا في التجارة والصناعة عندنا إنسان كان موجود عبارة سكرتير يشد يحل الفايسبوك الصباح يلعب شوي كارطة ويروح ..الي هو سي فيصل الحفيان .مانيش نلوم على فيصل الحفيان على خاطر ماهوش عاطينو حتى خدمة ..الملفات الكل هزهم لخر حطهم غادي .اول ما جاء دخل للوزارة قال انا باش ندخل في وزارة التجارة خذا البيرو متاع الوزير وبعد مشا خذا البيرو متاع وزارة الصناعة والملفات الكل في الصناعة. لافاهم روح واش باش يخدم الصناعة ولا الفلاحة “.وجاء على لسان جبريل اعتراف بالتحرك في الولايات ب”التبوريب”قائلا “انا فديدت من دور الكلوشار والباندي في المهدية …انا وليت نتعامل بالكف في المهدية.. نحب نكون نهار عضو مجلس نواب ..اني نتعامل بالكف في المهدية يا تقضيلي يا نجيبلك جماعة يفشخوك وليت حمزاوي2 ماو الحمزاوي يخدم بالكف في القصرين اني وليت هكاكة على خاطر ماعنديش حزب ياقف معايا وماعنديش رئيس حزب وماعنديش رئيس حكومة”.