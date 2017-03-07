Radio Babnet Tunisie  On Air: Farid - 7abeto Laken  
Médias

شفيق جراية: مشروعي سما دبي وبوخاطر الإماراتيين سرقة لأموال الشعب التونسي

Mardi 07 Mars 2017
بــاب نــات - قال رجل الأعمال شفيق جراية في حوار في قناة التاسعة ان مشروعي سما دبي وبوخاطر سرقة لأموال الشعب التونسي.

وأضاف شفيق جراية " هذين المشروعين تحصلا على امتيازات كبيرة وعقارات هامة لكن في المقابل لن نتحصل كتونسيين على فائدة.
وتابع شفيق جراية " شخصيا اكبر في الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي رفض الاستماع الى شروط واملاءات الامارات.


شقيق جراية : مدير عام الديوانة قزم ..ما عندوش رجولية باش يسمّيني وسأقاضيه


كما اعتبر رجل الاعمال شفيق جراية ان المدير العام للديوانة ليست له القدرة على مواجهته أو تسميته بالاسم ، قائلا ” ما عندوش الرجولية باش يسميني وسأقاضيه”.

وتساءل جراية “ماذا اضاف عبيد البريكي عندما كشف عن ملف التحويلات المقدّرة بـ 10 ملايين أورو من دولة أجنبية في 2015 ؟ ، كاشفا أنه نشر وثائق الملف على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك.

وكشف جراية أن المدير العام للديوانة تعمّد ترويج الوثيقة التي تخص التحويلات المذكورة منذ 7 أشهر تقريبا، مضيفا ” لم تكن لديه الجرأة أو الرجولية باش يسميني ويقول شفيق جراية هو المعني بالملف”.

وتابع قائلا : ” ذهب الى رئيس الحكومة وأعلمه أن لديه معلومات وربطها بالارهاب”، مؤكّدا أن 7 نواب أكدوا له أن المدير العام للديوانة هو من يقف وراء ترويج هذه القضية المفتعلة وفق تغبيره.

ووصف جراية المدير العام للديوانة بـ”القزم” و بأنه غير مسؤول ولا يحترم نفسه وأنه سيرفع عليه قضية.

وقال ان الايحاءات التي قدّمها وزير الوظيفة العمومية المقال عبيد البريكي ترتقي الى مستوى الجريمة.



Publié le:2017-03-07 20:32:28

rtt-e29503a573ae3d69b1b3ac030c435291-2017-03-07 20:32:28
    
    
    
    
    





1 de 1 commentaires pour l'article 139515

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Mardi 07 Mars 2017 à 21h 25m |           
شفيق جراية : شخصيا اكبر في الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي رفض الاستماع الى شروط واملاءات الامارات.

::::::::::::::::::
أحسنت ياسي شفيق
ونحن كذلك في هذه المسألة



هل أنت مع بقاء جلول في وزارة التربية؟
Voter
En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13434,4

  • (06/03)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 2,42562 DT        1$ =2,30073 DT
  • Solde Compte du Trésor   (06/03)   855,2 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |139515 22674|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires