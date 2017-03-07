شفيق جراية: مشروعي سما دبي وبوخاطر الإماراتيين سرقة لأموال الشعب التونسي

وأضاف شفيق جراية " هذين المشروعين تحصلا على امتيازات كبيرة وعقارات هامة لكن في المقابل لن نتحصل كتونسيين على فائدة.
وتابع شفيق جراية " شخصيا اكبر في الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي رفض الاستماع الى شروط واملاءات الامارات.
شقيق جراية : مدير عام الديوانة قزم ..ما عندوش رجولية باش يسمّيني وسأقاضيه
كما اعتبر رجل الاعمال شفيق جراية ان المدير العام للديوانة ليست له القدرة على مواجهته أو تسميته بالاسم ، قائلا ” ما عندوش الرجولية باش يسميني وسأقاضيه”.
وتساءل جراية “ماذا اضاف عبيد البريكي عندما كشف عن ملف التحويلات المقدّرة بـ 10 ملايين أورو من دولة أجنبية في 2015 ؟ ، كاشفا أنه نشر وثائق الملف على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك.
وكشف جراية أن المدير العام للديوانة تعمّد ترويج الوثيقة التي تخص التحويلات المذكورة منذ 7 أشهر تقريبا، مضيفا ” لم تكن لديه الجرأة أو الرجولية باش يسميني ويقول شفيق جراية هو المعني بالملف”.
وتابع قائلا : ” ذهب الى رئيس الحكومة وأعلمه أن لديه معلومات وربطها بالارهاب”، مؤكّدا أن 7 نواب أكدوا له أن المدير العام للديوانة هو من يقف وراء ترويج هذه القضية المفتعلة وفق تغبيره.
ووصف جراية المدير العام للديوانة بـ”القزم” و بأنه غير مسؤول ولا يحترم نفسه وأنه سيرفع عليه قضية.
وقال ان الايحاءات التي قدّمها وزير الوظيفة العمومية المقال عبيد البريكي ترتقي الى مستوى الجريمة.
Publié le:2017-03-07 20:32:28
Par:Hassine Hamza (Tunisia )
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