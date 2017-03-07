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Politique

عدنان منصر: يوسف الشاهد يكذب على التوانسة كيف قال البنوك خاسرة

Mardi 07 Mars 2017
بــاب نــات - انتقد الأمين العام لحراك تونس الارادة عدنان منصر يوم الثلاثاء 7 مارس عددا من المشاريع الحكومية خاصة مشروع الانتفاع بالمسكن الأول.

وقال عدنان منصر خلال استضافته في برنامج حواري على راديو ماد أن الحكومة متجهة نحو خيارات هدفها اشباع نهم "4 كعبات", مضيفا " نخشى من رؤية مقدرات البلاد متجهة نحو جيوب التاس المحيطة بالحكم".
وكذّب عدنان منصر ما صرح به رئيس الحكومة يوسف الشاهد مؤخرا حول خسارة بعض البنوك العمومية.
وقال عدنان منصر " يوسف الشاهد يكذب على التوانسة كيف قال البنوك خاسرة لأنها ليست خاسرة".





Publié le:2017-03-07 19:49:06

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