وقال عدنان منصر خلال استضافته في برنامج حواري على راديو ماد أن الحكومة متجهة نحو خيارات هدفها اشباع نهم "4 كعبات", مضيفا " نخشى من رؤية مقدرات البلاد متجهة نحو جيوب التاس المحيطة بالحكم".
وكذّب عدنان منصر ما صرح به رئيس الحكومة يوسف الشاهد مؤخرا حول خسارة بعض البنوك العمومية.
وقال عدنان منصر " يوسف الشاهد يكذب على التوانسة كيف قال البنوك خاسرة لأنها ليست خاسرة".
Publié le:2017-03-07 19:49:06
Par:uniret (Tunisia )
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