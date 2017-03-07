اثر حادثة التمساح, السفير الفرنسي بتونس يصوّر ريبورتاج لتليمع صورة تونس في الخارج

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-07 17:41:38

- اثارت حادثة مقتل التمساح بحديقة البلفيدير مؤخرا موجة من الجدل على وسائل الاعلام المحلية والدولية.وفي هذا الاطار قام سفير فرنسا بتونس السيد أوليفي بوافر دارفور بتصوير ريبورتاج على طريقة " صحافة المواطنة" حول ظروف عيش التماسيح بحديقة الحيوانات بجربة.ونشر السفير الفرنسي الريبورتاج على صفحته الرسمية بالفايسبوك, داعيا الفرنسيين الى الاقبال المكثف على جزيرة جربة من أجل مشاهدة التماسيح.وقال سفير فرنسا في تدوينته، انه وبالرغم من ان حديقة الحيوانات بالبلفيدار تبكي فقدان احد تمساح ، في جربة يعيش اكثر من 400 تمساح في واحدة من اكبر الحدائق المخصصة لهذا النوع من الحيوانات في البحر الأبيض المتوسط.واضاف السفير الفرنسي ان في جربة كل شيء جاهز لعودة السياح الفرنسيين الذين بامكانهم زيارة حديقة التماسيح ومتحف للا حضرية وغيرها من الأماكن الجميلة.