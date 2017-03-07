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اثر حادثة التمساح, السفير الفرنسي بتونس يصوّر ريبورتاج لتليمع صورة تونس في الخارج

Mardi 07 Mars 2017
بــاب نــات - اثارت حادثة مقتل التمساح بحديقة البلفيدير مؤخرا موجة من الجدل على وسائل الاعلام المحلية والدولية.
وفي هذا الاطار قام سفير فرنسا بتونس السيد أوليفي بوافر دارفور بتصوير ريبورتاج على طريقة " صحافة المواطنة" حول ظروف عيش التماسيح بحديقة الحيوانات بجربة.

ونشر السفير الفرنسي الريبورتاج على صفحته الرسمية بالفايسبوك, داعيا الفرنسيين الى الاقبال المكثف على جزيرة جربة من أجل مشاهدة التماسيح.
وقال سفير فرنسا في تدوينته، انه وبالرغم من ان حديقة الحيوانات بالبلفيدار تبكي فقدان احد تمساح ، في جربة يعيش اكثر من 400 تمساح في واحدة من اكبر الحدائق المخصصة لهذا النوع من الحيوانات في البحر الأبيض المتوسط.
واضاف السفير الفرنسي ان في جربة كل شيء جاهز لعودة السياح الفرنسيين الذين بامكانهم زيارة حديقة التماسيح ومتحف للا حضرية وغيرها من الأماكن الجميلة.




Publié le:2017-03-07 17:41:38

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2 de 2 commentaires pour l'article 139496

Uniret  (Tunisia)  |Mardi 07 Mars 2017 à 18h 22m |           
Les temps ont changé et les Français de Tunisie, ne sont pas moins Tunisiens que les autres. Une chose est certaine, une grande majorité d'entre eux n'hésiteront pas à donner à leur pays d'origine le maximum de potentialité dont ils disposent, sans renier leur pays d’accueil. Pourquoi alors refuser à un Français d'aimer la Tunisie et peut être, réclamer la double nationalité? Je ne cherche pas à bénéficier d'un quelconque avantage par cette
intervention, j'en ai vraiment pas besoin.
Un ami disparu il n'y a pas longtemps J.P.G, happé par une maladie cruelle en quelques mois, disait, parlant d'un Tunisien en France ayant la double Nationalité, lui il est Français de Tunisie et moi je suis Tunisien de Normandie, il était l'ami de tout le monde, partageait leurs joies et leurs détresses, au point où, malgré son inhumation au cimetière Chrétien, ses amis et j'en faisais partie avaient tenu à réciter la Fatiha pour la paix de
son âme et je ne pense pas qu'on avait fait un péché.

Lechef  (Tunisia)  |Mardi 07 Mars 2017 à 18h 09m | Par           
Tout acte , peu importe d'où provient _il qui a tendance de remettre à l'heure et dans des bonnes conditions les pendules en Tunisie ne pourra qu'être encouragé. On n'aura pas besoin de mauvaises interprétations , du mauvais sens et des esprits tordus pour des analyses hors sujets et qui ont tendances à ''noyer '' les bonnes idées et les agissements réfléchis . Donc, nos encouragements au représentant de la France en Tunisie pour cette intervention.



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