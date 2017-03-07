القطي: مستشارو الشاهد يدفعونه للدخول في صراع مع اتحاد الشغل

Mardi 07 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-07 13:47:14

- قال القيادي في حزب نداء تونس عبد العزيز القطي في حوار عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" ان عددا من مستشاري رئيس الحكومة يوسف الشاهد يدفعونه للدخول في صراع مع الاتحاد العام التونسي للشغل.وأضاف القطي " السلطة هي من استدعت الاتحاد للمشاركة في وثيقة قرطاج ودعم حكومة الوحدة الوطنية.وتابع القطي " على الشاهد ان يحدد موقفه من اتحاد الشغل وان يتعامل معه بدل الدخول في صراع ليس في مصلحة البلاد.