Radio Babnet Tunisie  On Air: Warda - Bawada3ak  
Politique

القطي: مستشارو الشاهد يدفعونه للدخول في صراع مع اتحاد الشغل

Mardi 07 Mars 2017
بــاب نــات - قال القيادي في حزب نداء تونس عبد العزيز القطي في حوار عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" ان عددا من مستشاري رئيس الحكومة يوسف الشاهد يدفعونه للدخول في صراع مع الاتحاد العام التونسي للشغل.

وأضاف القطي " السلطة هي من استدعت الاتحاد للمشاركة في وثيقة قرطاج ودعم حكومة الوحدة الوطنية.
وتابع القطي " على الشاهد ان يحدد موقفه من اتحاد الشغل وان يتعامل معه بدل الدخول في صراع ليس في مصلحة البلاد.





Publié le:2017-03-07 13:47:14

rtt-7aa758b79a0558a6eee75524425a4cdc-2017-03-07 13:47:14
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 139482



هل أنت مع بقاء جلول في وزارة التربية؟
Voter
En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13366,2

  • (03/03)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 2,42829 DT        1$ =2,31046 DT
  • Solde Compte du Trésor   (03/03)   834,2 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |139482 1114|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires