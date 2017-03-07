القطي: مستشارو الشاهد يدفعونه للدخول في صراع مع اتحاد الشغل
Mardi 07 Mars 2017
بــاب نــات -
قال القيادي في حزب نداء تونس عبد العزيز القطي في حوار عبر أمواج إذاعة " الديوان اف ام" ان عددا من مستشاري رئيس الحكومة يوسف الشاهد يدفعونه للدخول في صراع مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
وأضاف القطي " السلطة هي من استدعت الاتحاد للمشاركة في وثيقة قرطاج ودعم حكومة الوحدة الوطنية.
وتابع القطي " على الشاهد ان يحدد موقفه من اتحاد الشغل وان يتعامل معه بدل الدخول في صراع ليس في مصلحة البلاد.
Par:laabed (Tunisia )
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