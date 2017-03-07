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كندا: القبض على قاتل الشاب التونسي سفيان قصدغلي

Mardi 07 Mars 2017
بــاب نــات - أكد المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية شفيق حجي اليوم الثلاثاء مقتل المواطن التونسي سفيان قصدغلي بمدينة فانكوفر بكندا صبيحة يوم السبت الماضي وهو موظف يعمل في مجال السياحة.
وأضاف في اتصال هاتفي بوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن سفير تونس لدى أوتاوا قام فور تلقيه الخبر بالاتصالات اللازمة مشيرا إلى أن السلطات الكندية ألقت القبض على مشتبه به في جريمة قتل قصدغلي وأن التحقيق جار معه للتوصل إلى أسبابها.

وباتصال "وات" بوالد الضحية احميدة القصدغلي أفاد الأخير أنه لا يملك إلى حد الآن معلومات مؤكدة حول حقيقة ما حصل لإبنه مبينا انه لم يتلق او عائلته اي اتصال من أي جهة رسمية.
وأضاف أن اقارب له مقيمين بكندا اعلموه في إتصال أول أمس الاثنين بنقل إبنه إلى المستشفى وأن حالته خطيرة ثم تلقى اتصالا ثانيا في عشية نفس اليوم تفيد بوفاة إبنه مشيرا إلى أنه علم عبر وسائل الاعلام مثل باقي أفراد العائلة بأن سبب الوفاة يعود إلى جريمة قتل.
وكان الناطق الرسمي باسم شرطة فانكوفر بكندا قد أعلن خلال ندوة صحفية الأحد الماضي عن القاء القبض على مشتبه به في مقتل التونسي المقيم بكندا سفيان القصدغلي الذي تم التفطن إلى جثته صبيحة يوم السبت الماضي أمام البناية التي يسكن بها وسط مدينة فانكوفر.
وأوضح الناطق الرسمي أن شرطة فانكوفر تمكنت من التعرف على مشتبه به في جريمة القتل وأوقفته يوم السبت الماضي وهو بصدد مغادرة المدينة على متن إحدى الحافلات مشيرا إلى أنه تم توجيه تهمة القتل من الدرجة الثانية للمشتبه به البالغ من العمر 21 سنة وهو من سكان فانكوفر.

يذكر أن القتيل يبلغ من العمر اربعين سنة وهو أصيل مدينة الحمامات وقد درس سنة واحدة في إختصاص الصحافة في تونس قبل الهجرة إلى كندا لدراسة السياحة بجامعة فانكوفر، وقد عمل بعد تخرجه في عديد المدن داخل وخارج كندا في مجال إختصاصه .



Publié le:2017-03-07 11:05:13

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