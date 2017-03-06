فتحي المولدي: حقنا نعملوا هيئة الحقيقة والكرامة لكرة القدم
Lundi 06 Mars 2017
بــاب نــات -
قال المحلل الرياضي فتحي المولدي الاثنين 6 مارس أنه من المفروض انشاء هيئة للحقيقة والكرامة لكرة القدم وذلك على خلفية تبادل الاتهامات حول المحسوبية والفساد بين رؤساء الأندية التونسية.
وقال فتحي المولدي في حوار على قناة التاسعة أن جميع الأندية استفادت من منظومة الفساد التي كرذسها النظام السابق, مشيرا الى أن قطاع كرة القدم يحتوي على فساد كبير.
وتابع فتحي المولدي" كرة القدم في تونس ما تنظافش".
Par:Rinos Fasoulia (Germany ) Par Mobile
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