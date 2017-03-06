Radio Babnet Tunisie  On Air: Warda - Aktheb Aalek  
Médias

صابرين القوبنطيني بعد اتهامها بتسريب تسجيل حافظ : الصبة والقفة مش من هواياتي

Lundi 06 Mars 2017
بــاب نــات - نفت النائبة عن حزب نداء تونس صابرين القوبنطيني تورطها في تسريب التسجيل المثير للجدل لحافظ قائد السبسي الذي طالب بتغيير النظام البرلماني الى رئاسي حتى لا تنجح حركة النهضة وحراك تونس الإرادة في الانتخابات.

وقالت صابرين القوبنطيني على الاتهامات الموجهة اليها بالقول " والله الواحد كان باش يقعد يرد عالاشاعات تو يبطل خدمتو. ليعلم الجميع أن "الصبة" حاشاكم موش من هواياتي، و"القفة" لا علاقة لي بها لا من قريب ولا من بعيد. تبقى اللي يستعمل أساليب العصابات من تسجيلات وتقارير وجوسسة، يخاف مالمنافسة.
جدير بالذكر ان مصادر من حزب نداء تونس اكدت تورط صابرين القوبنطيني في نشر فيديو حافظ السبسي من داخل اجتماع الهيئة السياسية.




Publié le:2017-03-06 23:18:58

rtt-5766782fbeaf5e95c12ad7c9e7f49eac-2017-03-06 23:18:58
    
    
    
    
    





1 de 1 commentaires pour l'article 139462

Rinos Fasoulia  (Germany)  |Mardi 07 Mars 2017 à 00h 08m | Par           
ربي يجبرنا بالعقل



هل أنت مع بقاء جلول في وزارة التربية؟
Voter
En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13366,2

  • (03/03)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 2,42829 DT        1$ =2,31046 DT
  • Solde Compte du Trésor   (03/03)   834,2 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |139462 7280|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires