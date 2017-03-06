وقالت صابرين القوبنطيني على الاتهامات الموجهة اليها بالقول " والله الواحد كان باش يقعد يرد عالاشاعات تو يبطل خدمتو. ليعلم الجميع أن "الصبة" حاشاكم موش من هواياتي، و"القفة" لا علاقة لي بها لا من قريب ولا من بعيد. تبقى اللي يستعمل أساليب العصابات من تسجيلات وتقارير وجوسسة، يخاف مالمنافسة.
جدير بالذكر ان مصادر من حزب نداء تونس اكدت تورط صابرين القوبنطيني في نشر فيديو حافظ السبسي من داخل اجتماع الهيئة السياسية.
Publié le:2017-03-06 23:18:58
Par:Rinos Fasoulia (Germany ) Par Mobile
Sur: صابرين القوبنطيني بعد اتهامها بتسريب تسجيل حافظ : الصبة والقفة مش من هواياتي