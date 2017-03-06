صابر الوسلاتي: هنالك وزارات عشوائية في حكومة الشاهد فما بالك بالمخابز العشوائية ؟؟

Lundi 06 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-06 22:57:50

- تناول الناقد الساخر " صابر الوسلاتي " في فقرته " صابر وبرة" التي تبث عبر امواج اذاعة " ifm " عن اضراب المخابز ومطالبها بترفيع هامش الربح ومواجهة " المخابز العشوائية".وقال صابر الوسلاتي " يوسف الشاهد رد على المضربين قائلا " هنالك وزارات عشوائية في حكومتي ما بالك بالمخابز العشوائية.وتابع صابر الوسلاتي " المنجي الرحوي لم يجلب "الخبز" خاصة وان " محمد بن سالم والنهضة خبزهم اليومي".