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صابر الوسلاتي: هنالك وزارات عشوائية في حكومة الشاهد فما بالك بالمخابز العشوائية ؟؟

Lundi 06 Mars 2017
بــاب نــات - تناول الناقد الساخر " صابر الوسلاتي " في فقرته " صابر وبرة" التي تبث عبر امواج اذاعة " ifm " عن اضراب المخابز ومطالبها بترفيع هامش الربح ومواجهة " المخابز العشوائية".

وقال صابر الوسلاتي " يوسف الشاهد رد على المضربين قائلا " هنالك وزارات عشوائية في حكومتي ما بالك بالمخابز العشوائية.
وتابع صابر الوسلاتي " المنجي الرحوي لم يجلب "الخبز" خاصة وان " محمد بن سالم والنهضة خبزهم اليومي".




Publié le:2017-03-06 22:57:50

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