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البحيري معلقا على غلق حديقة البلفيدير: بعد ما اتخذ شرى مكحلة

Lundi 06 Mars 2017
بــاب نــات - قال رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس الشعب نور الدين البحيري أمس الأحد 5 مارس في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك أن قرار غلق حديقة البلفيدير للصيانة كان متأخرا رغم حالة الاهمال التي كانت عليها منذ سنوات ...

ووصف نور الدين البحيري قرار غلق حديقة البلفيدير كمن " بعد ما اتخذ شرى مكحلة" , مستنكرا في ذات السياق ما صفه باصرار شيخ المدينة على أن حالة حديقة البلفيدير جيدة وذلك بعد مقتل التمساح...



Publié le:2017-03-06 13:13:22

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