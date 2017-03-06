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Economie

عادل السمعلي: التفويت في البنوك العمومية حفاظا على المال العمومي

Lundi 06 Mars 2017
بــاب نــات - في ملف تلفزي في قناة تونسنا بث مساء الأحد حول إصلاح البنوك العمومية أكد الكاتب والاطار البنكي عادل السمعلي أن التفويت في جزء من رأسمال البنوك العمومية ليس حلا سيئا كما يعتقد البعض بل هو من تمام الحوكمة الرشيدة و التصرف السليم و أن هذا التفويت من شأنه أن يقطع الطريق على إعادة إنتاج نفس ممارسات العهد السابق حيث كانت العائلات المتنفذة واللوبيات المالية اللوغارشية تتمتع بالقروض من غير ضمانات بل أن بعض القروض في عهد المخلوع تم إسنادها كمنحة وهبة لاطراف متنفذة ولم تسترجع منها البنوك العمومية أي مليم كما أكد أن التفويت في البنوك العمومية يمثل حفاظا على المال العمومي من سوء التصرف وغياب الحوكمة الرشيدة

وأكد عادل السمعلي في برنامج الخبير على قناة تونسنا و الذي ينشطه الاعلامي الاقتصادي عبد اللطيف بن هدية أنه رغم مشاركة البنوك العمومية في إحداث التنمية إبان الاستقلال إلا أنها تعرضت لضغوط تمويل سياسية وحوكمة عشوائية و أن الشركة التونسية للبنك مثلا (STB) كانت ضحية في فترات الحكم السابقة للديون الرديئة التي منحت من البنكان الاستثماريان (BDET) و (BNDT ) قبل إدماجهما مع الشركة التونسية للبنك وأن بنك الاسكان كان ضحية الديون الرديئة المتعثرة التي منحت من طرف الكنال سابقا وأن البنوك العمومية ورثت تركة ثقيلة وأنهكها التدخل السياسي و سياسات إنتداب وتكوين فاشلة و سوء التصرف الاداري والمالي .


يعاد بث الحصة اليوم مع الساعة الخامسة على قناة تونسنا



Publié le:2017-03-06 12:08:17

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1 de 1 commentaires pour l'article 139410

MOUSALIM  (Tunisia)  |Lundi 06 Mars 2017 à 12h 20m |           
نعم لتجفيف منابع السرقة والفساد عبر التفويت بمبالغ ممتازة توجه لتنمية المناطق الداخلية



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