عادل السمعلي: التفويت في البنوك العمومية حفاظا على المال العمومي

وأكد عادل السمعلي في برنامج الخبير على قناة تونسنا و الذي ينشطه الاعلامي الاقتصادي عبد اللطيف بن هدية أنه رغم مشاركة البنوك العمومية في إحداث التنمية إبان الاستقلال إلا أنها تعرضت لضغوط تمويل سياسية وحوكمة عشوائية و أن الشركة التونسية للبنك مثلا (STB) كانت ضحية في فترات الحكم السابقة للديون الرديئة التي منحت من البنكان الاستثماريان (BDET) و (BNDT ) قبل إدماجهما مع الشركة التونسية للبنك وأن بنك الاسكان كان ضحية الديون الرديئة المتعثرة التي منحت من طرف الكنال سابقا وأن البنوك العمومية ورثت تركة ثقيلة وأنهكها التدخل السياسي و سياسات إنتداب وتكوين فاشلة و سوء التصرف الاداري والمالي .
يعاد بث الحصة اليوم مع الساعة الخامسة على قناة تونسنا
Publié le:2017-03-06 12:08:17
Par:Srettop (France )
Sur: المرزوقي: بيع البنوك العمومية خيانة وطنية وسرطان الفساد سنهش شعبنا بسبب السبسي