المعلق الرياضي رؤوف خليف يستنكر حشر صوته في فيديو كليب لبناني شبه اباحي

وقال رؤوف خليف في تدوينة على تويتر " أحبائي أينما كنتم السلام عليكم. استنكر بشدة لا حدود لها حشر واستغلال صوتي في فيديو كليب غنائي مخل بكل الآداب. حسبنا الله ونعم الوكيل".
جدير بالذكر ان الكليب المثير اعتمد على كلمة المعلق رؤوف خليف الشهيرة " يوزع قووول".
أحبائي اينما كنتم السلام عليكم. أستنكر بشدة لا حدود لها حشر واستغلال صوتي في فيديو كليب غنائي مخل بكل الآداب. حسبنا الله ونعم الوكيل.— raouf ben khelif (@raoufbenkhelif) 5 mars 2017
Publié le:2017-03-05 23:04:14
Par:mandhouj (France )
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