المعلق الرياضي رؤوف خليف يستنكر حشر صوته في فيديو كليب لبناني شبه اباحي

Dimanche 05 Mars 2017

بــاب نــات

أحبائي اينما كنتم السلام عليكم. أستنكر بشدة لا حدود لها حشر واستغلال صوتي في فيديو كليب غنائي مخل بكل الآداب. حسبنا الله ونعم الوكيل. — raouf ben khelif (@raoufbenkhelif) 5 mars 2017







Publié le:2017-03-05 23:04:14

- ندد المعلق بقناة " بيين سبورت" التونسي رؤوف خليف بحشر اسمه وصوته في فيديو كليب لبناني " مخل بكل الآداب" للفنانة الاستعراضية " مريام كلينيك" والذي اثار جدلا واسعا.وقال رؤوف خليف في تدوينة على تويتر " أحبائي أينما كنتم السلام عليكم. استنكر بشدة لا حدود لها حشر واستغلال صوتي في فيديو كليب غنائي مخل بكل الآداب. حسبنا الله ونعم الوكيل".جدير بالذكر ان الكليب المثير اعتمد على كلمة المعلق رؤوف خليف الشهيرة " يوزع قووول".