سمير بن عمر ساخرا: سليم الرياحي حتى هو طلع ... يحب ياقف لتونس

وكان سليم الرياحي قد أعلن لوسائل الاعلام أن قيمة صفقة انتقال الصرارفي بلغت 1.5 مليون أورو في حين أكدت الصحيفة ن الصفقة بلغت 3 مليون أورو.
وفي سياق متصل سخر القيادي في حزب المرتمر من أجل الجمهورية سمير بن عمر من رئيس النادي الافريقي سليم الرياحي بعد تكذيبه من قبل صحيفة " نيس ماتان".
وقال سمير بن عمر من خلال تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك " سليم الرياحي حتى هو طلع يحب ياقف لتونس".
وفي ما يلي ما كتب سمير بن عمر:
" فصل جديد من فصول الفساد : صرح سليم الرياحي لاحدى الاذاعات أن صفقة انتقال لاعب النادي الافريقي بسام الصرارفي الى نادي نيس تبلغ حوالي حوالي
1.5 مليون أورو
نادي نيس كذب سليم الرياحي اذ أعلنت صحيفة " نيس ماتان " المقربة من النادي أن قيمة الصفقة كانت في حدود 3 ملايين أورو ( أي حوالي 7 مليارات و 300 ألف دينار
للتذكير سليم الرياحي يعتزم الاعلان في الأيام القادمة على جبهة سياسية تحت اسم جبهة ..... الانقاذ .....
سليم الرياحي طلع حتى هو يحب ياقف لتونس
Publié le:2017-03-05 22:02:02
Par:Sly (Tunisia )
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