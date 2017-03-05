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سمير بن عمر ساخرا: سليم الرياحي حتى هو طلع ... يحب ياقف لتونس

Dimanche 05 Mars 2017
بــاب نــات - فندت صحيفة " نيس ماتان" يوم الأحد 5 مارس ما كان قد صرّح به رئيس النادي الافريقي سليم الرياحي حول قيمة صفقة انتقال اللاعب بسام الصرارفي الى نادي نيس الفرنسي.

وكان سليم الرياحي قد أعلن لوسائل الاعلام أن قيمة صفقة انتقال الصرارفي بلغت 1.5 مليون أورو في حين أكدت الصحيفة ن الصفقة بلغت 3 مليون أورو.

وفي سياق متصل سخر القيادي في حزب المرتمر من أجل الجمهورية سمير بن عمر من رئيس النادي الافريقي سليم الرياحي بعد تكذيبه من قبل صحيفة " نيس ماتان".
وقال سمير بن عمر من خلال تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك " سليم الرياحي حتى هو طلع يحب ياقف لتونس".
وفي ما يلي ما كتب سمير بن عمر:

" فصل جديد من فصول الفساد : صرح سليم الرياحي لاحدى الاذاعات أن صفقة انتقال لاعب النادي الافريقي بسام الصرارفي الى نادي نيس تبلغ حوالي حوالي
1.5 مليون أورو
نادي نيس كذب سليم الرياحي اذ أعلنت صحيفة " نيس ماتان " المقربة من النادي أن قيمة الصفقة كانت في حدود 3 ملايين أورو ( أي حوالي 7 مليارات و 300 ألف دينار
للتذكير سليم الرياحي يعتزم الاعلان في الأيام القادمة على جبهة سياسية تحت اسم جبهة ..... الانقاذ .....
سليم الرياحي طلع حتى هو يحب ياقف لتونس




Publié le:2017-03-05 22:02:02

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