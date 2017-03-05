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Politique

المرزوقي: بيع البنوك العمومية خيانة وطنية وسرطان الفساد سنهش شعبنا بسبب السبسي

Dimanche 05 Mars 2017
بــاب نــات - انتقد رئيس حراك تونس الإرادة المنصف المرزوقي قرار التفريط في عدد من المصارف العمومية المربحة او التي ضخت فيها اموال من دافعي الضرائب.
واتهم المرزوقي لوبيات الفساد بالوقوف وراء القرار مشيرا بانها خيانة وطنية لا يمكن تبريرها.

target=_blank rel=noindex>وكتب المرزوقي في صفحته " كل إناء بما فيه يرشح.
بيع مصرف رابح ومصرفين أنقذا من الإفلاس بمال المواطنين ويراد الآن التفريط فيهم للخواص جريمة اقتصادية موصوفة حتى لا أقول خيانة وطنية.
850 مليون دينار أخذت من جيوب الطبقة الوسطى والفقيرة لكي تصبح المصارف الثلاث جاهزة لضخّ مزيد من الثراء على الذين خربوا اقتصاد تونس ودفعوا شبابها للهجرة والانتحار والموت البطيء.
كل هذه البنوك تمت إعادة هيكلتها وهي اليوم تحقق أرباح وهو ما لاحظة صندوق النقد الدولي في رسالته بتاريخ 7 فيفري 2017 ولم يطلب التفويت فيها.

انتظروا ذروة التطبيع مع السرطان الذي ينهش جسد شعبنا عندما سيعود السبسي- تحت ستار ما يسميه المصالحة الوطنية – بقانونه المفضوح لتبييض الفساد.
عن تصريحات الوزير البريكي عن تعلغل هذا الفساد في مصالح الدولة وعن خطاب الاستبلاه لحكومة تتشدّق بمحاربته، حدث ولا تسل .
هذه المنظومة الكاملة تقود بلادنا من أين تدري ولا تدري إلى الهاوية أو إلى الانفجار .
مهمتنا جميعا اليوم التصدي لمخططاتها بكل الوسائل التي تتيحها الديمقراطية. خاصة الحفاظ على هذه الأخيرة مما يلوثها من مال فاسد وإعلام فاسد وشركات وعصابات سياسية فاسدة حتى يتسنى للشعب كنس كل هذه المنظومة في الانتخابات المقبلة وإعادة وضع تونس على السكة من جديد.
إنه الأمل الوحيد المتبقي وإلا فليكن الله في عون هذا البلد الأمين .


Publié le:2017-03-05 09:02:02

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