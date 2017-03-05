Radio Babnet Tunisie  On Air: Warda - Ana ayza Mo3gizaa  
Politique

عبيد البريكي: شفيق جراية هو من تلقى 12 مليون دولار من دولة قطر

Dimanche 05 Mars 2017
بــاب نــات - أفاد موقع ''الشارع المغاربي'' ان وزير الوظيفة العمومية المقال عبيد البريكي سيكشف الاحد في برنامج "رونديفو" الذي يقدّمه الاعلامي ناجي الزعيري على قناة حنبعل عن الشخصية التي تحصلت على 12 مليون دولار من دولة اجنبية.

وأكدت الصحيفة أن عبيد البريكي أكد خلال هذا البرنامج التلفزي ان رجل الاعمال شفيق الجراية هو من تلقى 12 مليون دولار من دولة قطر. وطالب البريكي رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتتبع الملف خاصة وانه لم يعره الاهتمام الكافي.

يشار الى أن رجل الأعمال شفيق الجراية كان قد نشر على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك ” وثيقة بتاريخ 26 فيفري 2017 وأكد أن المبلغ المشار اليه اي 12 مليون دولار متأت من تحويل لتكاليف اقتناء بناية لفائدة صندوق الصداقة القطري التونسي مساحتها 5260 متر مربع في منطقة البحيرة ، مشيرا الى أن البناية تقع على البحر وأن نفس الجهة أي صندوق الصداقة القطري التونسي اقتنى في نفس الوقت بنايتين واحدة على ملك الشيخ صالح كامل والثانية على ملك سعيد ناجي.

وأضاف الجراية أنه سلم الوثيقة في ثلاثة نسخ واحدة للوزارة الأولى وثانية للبنك المركزي وثالثة لوزارة الخارجية وأن عملية اقتناء العقار قانونية وخاضعة لتصريح من وزارة الخارجية وأنه تم تحويل المبلغ المضمن في الوثيقة بالكامل إلى بنك الأمان باعتبار أنّ انجاز البناية تمّ بقرض من هذا البنك.



Publié le:2017-03-05 00:12:12

rtt-84564ce94aca956b85cf41b5ae070d9f-2017-03-05 00:12:12
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 139364



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13396,9

  • (02/03)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 2,41960 DT        1$ =2,31348 DT
  • Solde Compte du Trésor   (02/03)   222,7 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |139364 2546|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires