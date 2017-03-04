رضا الجوادي: عبيد البريكي أحد أبطال الكرتون

وقال رضا الجوادي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك أنه ينبغي أن يتسلح بقدر كبير من الغباء أو الولاء الأعمى حتى يصدق أبطال الكرتون".
وفي مايلي ما كتب رضا الجوادي:
" لا يمكنني أن أثق في مسؤول يصبح فجأة بطلا في كشف ملفات الفساد مباشرة بعد إقالته من منصبه في إطار ردة فعل غاضبة. ينبغي عليّ أن أتسلّح بقدر كبير من الغباء أو الولاء الأعمى حتى أصدّق أبطال الكرتون".
Publié le:2017-03-04 23:50:31
Par:bensa (France )
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