Radio Babnet Tunisie  On Air: Warda - Ana ayza Mo3gizaa  
Médias

رضا الجوادي: عبيد البريكي أحد أبطال الكرتون

Samedi 04 Mars 2017
بــاب نــات - قال امام جامع اللخمي في صفاقس رضا الجوادي يوم السبت 4 مارس أنه لا يمكنه أن يثق في مسؤول يصبح فجأة بطلا في كشف ملفات الفساد مباشرة بعد اقالته وذلك في اشارة لوزير الوظيفة العمومية المقال عبيد البريكي.

وقال رضا الجوادي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك أنه ينبغي أن يتسلح بقدر كبير من الغباء أو الولاء الأعمى حتى يصدق أبطال الكرتون".
وفي مايلي ما كتب رضا الجوادي:
" لا يمكنني أن أثق في مسؤول يصبح فجأة بطلا في كشف ملفات الفساد مباشرة بعد إقالته من منصبه في إطار ردة فعل غاضبة. ينبغي عليّ أن أتسلّح بقدر كبير من الغباء أو الولاء الأعمى حتى أصدّق أبطال الكرتون".




Publié le:2017-03-04 23:50:31

rtt-e28f3c41e8a06413f64e1f7557e3938d-2017-03-04 23:50:31
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 139361



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13396,9

  • (02/03)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 2,41960 DT        1$ =2,31348 DT
  • Solde Compte du Trésor   (02/03)   222,7 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |139361 3459|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires