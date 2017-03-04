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Justice

الإفراج عن عصام الدردوري

Samedi 04 Mars 2017
بــاب نــات - تم صباح اليوم الافراج عن رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن عصام الدردوري .

وكان الدردوري قضى فترة من عقوبته السجنية (لمدة عام) من اجل الإساءة إلى موظف عمومي عبر شبكات التواصل على معنى الفصل 96 من مجلة الاتصالات وذلك خلفية تدوينات نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي.



Publié le:2017-03-04 12:22:29

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