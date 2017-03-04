على قناة الحوار التونسي: تلاسن وتراشق اتهامات بين محمد بوغلاب وشكيب درويش

Samedi 04 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-04 12:10:03

- شهد برنامج " 24/7" الذي يبث في قناة الحوار التونسي جدالا كبيرا وتلاسنا بين الكرونيكور " محمد غلاب" وزميله " شكيب درويش" على خلفية ترويج النموذج التونسي.وانتقد محمد بوغلاب تصريحات شكيب درويش قائلا " لمن تريدون ترويج النموذج التونسي والربيع العربي وهذا منطق غير مقبول وانتم تروجون للداعية وجدي غنيم وأمثاله.وقد رفض شكيب درويش تصريحات محمد بوغلاب قائلا " المتطرفون يعتبرونني " طاغوتا" لذلك لا احد يزايد عليّ متابعا " انا حداثي أكثر منك سي محمد سيب عليك مالرويق.وقد اضطرت الإعلامية مريم بالقاضي لانهاء الجدل بعد ان تهجم محمد بوغلاب على شكيب قائلا " ماناش في بطحة.