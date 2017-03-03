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النائبة عن النهضة حياة العمري تدخل القفص الذهبي

Vendredi 03 Mars 2017
بــاب نــات - احتفلت النائبة عن حركة النهضة حياة العمري اليوم الجمعة 3 مارس 2017 بزواجها.

وقد حضر عدد من قادة حركة النهضة ومن نواب مجلس الشعب حفل الزواج.
جدير بالذكر ان النائبة حياة العمري متحصلة على الدكتوراه وباحثة متحصلة على عدة جوائز علمية.





Publié le:2017-03-03 23:53:06

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