النائبة عن النهضة حياة العمري تدخل القفص الذهبي

Vendredi 03 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-03 23:53:06

- احتفلت النائبة عن حركة النهضة حياة العمري اليوم الجمعة 3 مارس 2017 بزواجها.وقد حضر عدد من قادة حركة النهضة ومن نواب مجلس الشعب حفل الزواج.جدير بالذكر ان النائبة حياة العمري متحصلة على الدكتوراه وباحثة متحصلة على عدة جوائز علمية.