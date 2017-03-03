صابر الوسلاتي: في تونس، تنحّي وزارة أسهل ملّي تنحي ضرس

وقال صابر الوسلاتي في فقرته صابر وبرّة على اذاعة أي اف أم أنه في تونس " تنحّي وزارة أسهل ملّي تنحي ضرس", مضيفا " يوسف الشاهد طبق صلاحياته ولم يخضع لأي املاءات في قراره بسحب وزارة الوظيفة العمومية".
وفي علاقة بالندوة الصحفية التي عقدها عبيد البريكي, قال صابر الوسلاتي " عبيد البريكي عمللنا ندوة هايلة ..."
وتابع صابر الوسلاتي " الندوة الصحفية متاع عبيد البريكي تعدّات فساد في فساد".
Publié le:2017-03-03 22:50:56
Par:medman (Tunisia )
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