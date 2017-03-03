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صابر الوسلاتي: في تونس، تنحّي وزارة أسهل ملّي تنحي ضرس

Vendredi 03 Mars 2017
بــاب نــات - علّق الناقد الساخر صابر الوسلاتي اليوم الجمعة 3 مارس على قرار رئيس الحكومة سحب وزارة الحوكمة والوظيفة العمومية الى جانب الندوة الصحفية التي عقدها الوزير المقال عبيد البريكي والتي كشف فيها عما قال أنها ملفات فساد.

وقال صابر الوسلاتي في فقرته صابر وبرّة على اذاعة أي اف أم أنه في تونس " تنحّي وزارة أسهل ملّي تنحي ضرس", مضيفا " يوسف الشاهد طبق صلاحياته ولم يخضع لأي املاءات في قراره بسحب وزارة الوظيفة العمومية".
وفي علاقة بالندوة الصحفية التي عقدها عبيد البريكي, قال صابر الوسلاتي " عبيد البريكي عمللنا ندوة هايلة ..."
وتابع صابر الوسلاتي " الندوة الصحفية متاع عبيد البريكي تعدّات فساد في فساد".




Publié le:2017-03-03 22:50:56

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