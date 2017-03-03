قناة نسمة: قريبا إقالة وزير التربية ناجي جلول

Vendredi 03 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-03 22:45:56

- أفاد موقع نسمة انه علم من مصادر مقربة أن اتصالات تجري بين رئاسة الحكومة والاتحاد لتغيير وزير التربية ناجي جلول.وأوضحت القناة أنه سيقال قريبا تنفيذ الإقالة وان المسألة مسألة وقت فقط مشيرة بان الحكومة طالبت الإتحاد بفك الحصار عن الوزير حتى تكون الإقالة عادية وليست نقابات الإتحاد سببا رئيسيا لها.كما افادت نسمة من مصادر مقربة أن الهيئة الإدارية لنقابة التعليم الثانوي المنعقدة بالاتحاد العام التونسي للشغل تشهد خلافات بين الأساتذة بعد أن طالب عدد منهم بإضراب مفتوح عن العمل ب10 أيام فما أكثر ... غير أن الأمين العام للإتحاد نورالدين الطبوبي دعى الى ضبط النفس والقيام بإضراب في حدود 3 أيام فقط. .