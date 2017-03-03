Radio Babnet Tunisie  On Air: Farid - 3eesh Enta  
Politique

قناة نسمة: قريبا إقالة وزير التربية ناجي جلول

Vendredi 03 Mars 2017
بــاب نــات - أفاد موقع نسمة انه علم من مصادر مقربة أن اتصالات تجري بين رئاسة الحكومة والاتحاد لتغيير وزير التربية ناجي جلول.
وأوضحت القناة أنه سيقال قريبا تنفيذ الإقالة وان المسألة مسألة وقت فقط مشيرة بان الحكومة طالبت الإتحاد بفك الحصار عن الوزير حتى تكون الإقالة عادية وليست نقابات الإتحاد سببا رئيسيا لها.

كما افادت نسمة من مصادر مقربة أن الهيئة الإدارية لنقابة التعليم الثانوي المنعقدة بالاتحاد العام التونسي للشغل تشهد خلافات بين الأساتذة بعد أن طالب عدد منهم بإضراب مفتوح عن العمل ب10 أيام فما أكثر ... غير أن الأمين العام للإتحاد نورالدين الطبوبي دعى الى ضبط النفس والقيام بإضراب في حدود 3 أيام فقط. .




Publié le:2017-03-03 22:45:56

rtt-a556a127b68b84f902a150bed22bc7d1-2017-03-03 22:45:56
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 139307



هل كان خطاب الشاهد مساء الأحد مقنع؟؟
Voter
En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13396,9

  • (02/03)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 2,41960 DT        1$ =2,31348 DT
  • Solde Compte du Trésor   (02/03)   222,7 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |139307 152|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires