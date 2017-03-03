علي العريض: النهضة بلاش الشيخ بقدرة رّبي ما تضيعش

وقال علي العريض خلال استضافته في برنامج حواري على قناة التاسعة " النهضة بلاش الشيخ بقدرة رّبي ما تضيعش", مضيفا " راشد الغنوشي تغيب عن قيادة الحركة لفترات وبقي الحزب متماسك".
وفي علاقة بالمسار الديمقراطي في البلاد, قال علي العريض أن المسار يتعرّض الى مخاطر من الداخل والخارج.
وتابع علي العريض " هدفنا الأول حماية المسار الديمقراطي واستكماله وتعميقه".
يذكر أن رئيس حزب البناء الوطني رياض الشعيبي قد صرّح في وقت سابق أن حركة النهضة دون راشد الغنوشي تساوي صفر حسب تعبيره.
Publié le:2017-03-03 22:37:57
Par:mandhouj (France )
Sur: نوايا التفريط في أسهم الدولة في اسمنت قرطاج يغذي الحركية ببورصة تونس هذا الاسبوع