Radio Babnet Tunisie  On Air: Farid - 3eesh Enta  
Politique

علي العريض: النهضة بلاش الشيخ بقدرة رّبي ما تضيعش

Vendredi 03 Mars 2017
بــاب نــات - قال القيادي في حركة النهضة علي العريض الخميس 3 مارس أن حركة النهضة بدون راشد الغنوشي لن تفقد البوصلة حسب تعبيره.
وقال علي العريض خلال استضافته في برنامج حواري على قناة التاسعة " النهضة بلاش الشيخ بقدرة رّبي ما تضيعش", مضيفا " راشد الغنوشي تغيب عن قيادة الحركة لفترات وبقي الحزب متماسك".

وفي علاقة بالمسار الديمقراطي في البلاد, قال علي العريض أن المسار يتعرّض الى مخاطر من الداخل والخارج.
وتابع علي العريض " هدفنا الأول حماية المسار الديمقراطي واستكماله وتعميقه".

يذكر أن رئيس حزب البناء الوطني رياض الشعيبي قد صرّح في وقت سابق أن حركة النهضة دون راشد الغنوشي تساوي صفر حسب تعبيره.






Publié le:2017-03-03 22:37:57

rtt-bc36083aa7b78fdb308312b080a481e5-2017-03-03 22:37:57
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 139306



هل كان خطاب الشاهد مساء الأحد مقنع؟؟
Voter
En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13396,9

  • (02/03)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 2,41960 DT        1$ =2,31348 DT
  • Solde Compte du Trésor   (02/03)   222,7 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |139306 1446|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires