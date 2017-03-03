علي العريض: النهضة بلاش الشيخ بقدرة رّبي ما تضيعش

Vendredi 03 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-03 22:37:57

- قال القيادي في حركة النهضة علي العريض الخميس 3 مارس أن حركة النهضة بدون راشد الغنوشي لن تفقد البوصلة حسب تعبيره.وقال علي العريض خلال استضافته في برنامج حواري على قناة التاسعة " النهضة بلاش الشيخ بقدرة رّبي ما تضيعش", مضيفا " راشد الغنوشي تغيب عن قيادة الحركة لفترات وبقي الحزب متماسك".وفي علاقة بالمسار الديمقراطي في البلاد, قال علي العريض أن المسار يتعرّض الى مخاطر من الداخل والخارج.وتابع علي العريض " هدفنا الأول حماية المسار الديمقراطي واستكماله وتعميقه".يذكر أن رئيس حزب البناء الوطني رياض الشعيبي قد صرّح في وقت سابق أن حركة النهضة دون راشد الغنوشي تساوي صفر حسب تعبيره.