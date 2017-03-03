قضية حفل ماريا كاري:11 سنة لعماد الطرابلسي و6 سنوات لبن علي

Vendredi 03 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-03 20:03:03

- قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن عماد الطرابلسي لمدة 11 سنة في القضية المتعلقة بحفل الفنانة الأمريكية ماريا كاري سنة 2006 قضت بسجن الرئيس السابق بن علي و4 من المسؤولين في تلك الفترة لمدة 6 سنوات وذلك من أجل الإضرار بالإدارة و استغلال النفوذ و تحقيق فائدة غير قانونية مع الإشارة الى أنه تم أيضا توجيه تهمة التدليس لعماد الطرابلسي في القضية ذاتها.وقد انطلقت الأبحاث في هذه القضية اثر تقرير تقدمت به لجنة تقصي الحقائق الى وكالة الجمهورية بتونس تضمن وجود تجاوزات وفساد مالي بحفلي الفنانة الامريكية ماريا كاريا اللذين انتظما يومي 22و24 جويلية 2006 بالملعب الأولمبي بالمنزه.