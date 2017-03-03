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Politique

منصر: قرارات ناجي جلول العقابية تجاه المديريين لا تدل على حسن فهمه لطبيعة الأزمة ومن ينصحه بالهروب الى الأمام يسيء النصيحة

Vendredi 03 Mars 2017
بــاب نــات - علّق الأمين العام لحراك تونس الارادة عدنان منصر اليوم الجمعة 3 مارس على قرار وزير التربية ناجي جلول باقالة 10 مديريين بسبب رفضهم مدّه بقائمات للأساتذة المضربين وذلك من أجل اقتطاع اسام الاضراب من رواتبهم.

وقال عدنان منصر في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك أن قرارت ناجي جلول العقابية تجاه المديريين والمرّبين تدل على سوء فهمه لطبيعة الأزمة, مضيفا " من ينصح ناجي جلول بمواصلة سياسة الهروب الى الأمام يسيء النصيحة".

وفي ما يلي ما كتب عدنان منصر:
"معالي السيد وزير التربية الموقر يستمر في الهروب إلى الأمام بقرارات عقابية تجاه المربين والمديرين لا تدل على حسن فهمه لطبيعة الأزمة التي فجرها بنفسه مع رجال التعليم. لا أدري من ينصحه بهذه الخطوات، وما إذا كان يتلقى على ذلك أجرا، ولكنه بالتأكيد يسيء النصيحة. رئيس الحكومة يدس رأسه في التراب في غياب كامل للشعور بالمسؤولية، وربما ود لو ألغى هذه الوزارة وارتاح من صداعها. الحكمة كانت تقتضي أن يتلقف رئيس الحكومة الأزمة قبل أن تزيد تضخما وتأخذ كل هذه الأبعاد، وان يطرح السؤال: هل مازال معالي الوزير قادرا على إدارة هذه الوزارة؟ هيبة الدولة هو في حسن الاستجابة لمحددات بقائها وقوتها وانجازها لمهامها، وليس في اعتبار أن استمرارها متوقف على شخص أو اثنين أو حتى أربعين".




Publié le:2017-03-03 19:35:14

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