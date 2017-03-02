غلق حديقة البلفدير بعد انتهاء العطلة المدرسية

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-02 22:34:01

- على اثر تعرض تمساح بحديقة "البلفيدير" الى الرشق بالحجارة على مستوى الرأس مما تسبب له في نزيف دموي داخلي أدى إلى وفاته, قام وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر رفقة رئيس بلدية تونس شيخ المدينة بزيارة ميدانية إلى حديقة البلفيدير بتونس للاطلاع على الوضع البيئي و كيفية التصرف في هذا الفضاء وخاصة حديقة الحيوانات و أذن الوزير ب- مضاعفة أعوان الحراسة- تمكين الحديقة من 3 أعوان شرطة بيئية (يتم تسخيرهم من بلدية تونس وتكوينهم في إطار برنامج الشرطة البيئية)- التصدي للانتصاب العشوائي ومراجعة طريقة إشغال الحديقة أخذا بعين الاعتبار سلامة وراحة الحيوانات،- منع إدخال الأكياس البلاستيكية إلى حديقة الحيوانات نظرا لما تتسبب فيه من أضرار مباشرة للحيوانات- عقد اجتماع بمقر الوزارة لإيجاد الحلول العملية لتحسين مثال التصرف في الحديقة- غلق الحديقة بعد انتهاء العطلة المدرسية للقيام بعمليات النظافة والصيانة المستعجلة وتركيز إجراءات التصرف في دخول وخروج الزوار حسب طاقة استيعاب الحديقة.- كما توقف الوزير على عديد النقائص ومظاهر إخلال بمقومات سلامة الحيوانات وحماية البيئة