غلق حديقة البلفدير بعد انتهاء العطلة المدرسية

- مضاعفة أعوان الحراسة
- تمكين الحديقة من 3 أعوان شرطة بيئية (يتم تسخيرهم من بلدية تونس وتكوينهم في إطار برنامج الشرطة البيئية)
- التصدي للانتصاب العشوائي ومراجعة طريقة إشغال الحديقة أخذا بعين الاعتبار سلامة وراحة الحيوانات،
- منع إدخال الأكياس البلاستيكية إلى حديقة الحيوانات نظرا لما تتسبب فيه من أضرار مباشرة للحيوانات
- عقد اجتماع بمقر الوزارة لإيجاد الحلول العملية لتحسين مثال التصرف في الحديقة
- غلق الحديقة بعد انتهاء العطلة المدرسية للقيام بعمليات النظافة والصيانة المستعجلة وتركيز إجراءات التصرف في دخول وخروج الزوار حسب طاقة استيعاب الحديقة.
- كما توقف الوزير على عديد النقائص ومظاهر إخلال بمقومات سلامة الحيوانات وحماية البيئة
Publié le:2017-03-02 22:34:01
Par:karimyousef (France )
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