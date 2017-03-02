فيديو اليوم : بعد نفوق تمساح.... اطفال يلعبون فوق ظهر كركدن

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-02 20:01:00

- تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك فيديو خطير يظهر عددا من الأطفال وهم يلعبون فوق ظهر " كركدن" في حديقة الحيوانات " البلفيدير".الفيديو اثار صدمة لا تقل عن صدمة نفوق تمساح بعد رشقه بالحجارة في نفس الحديقة.وطالب نشطاء الفايسبوك من القائمين على الحديقة بالعمل على التصدي لمثل هذه التجاوزات.