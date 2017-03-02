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فيديو اليوم : بعد نفوق تمساح.... اطفال يلعبون فوق ظهر كركدن
Jeudi 02 Mars 2017
بــاب نــات
- تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك فيديو خطير يظهر عددا من الأطفال وهم يلعبون فوق ظهر " كركدن" في حديقة الحيوانات " البلفيدير".
الفيديو اثار صدمة لا تقل عن صدمة نفوق تمساح بعد رشقه بالحجارة في نفس الحديقة.
وطالب نشطاء الفايسبوك من القائمين على الحديقة بالعمل على التصدي لمثل هذه التجاوزات.
Publié le:2017-03-02 20:01:00
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commentaires pour l'article 139244
Cartaginois2011
(Tunisia)
|
Jeudi 02 Mars 2017 à 20h 50m | Par
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