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Insolite

فيديو اليوم : بعد نفوق تمساح.... اطفال يلعبون فوق ظهر كركدن

Jeudi 02 Mars 2017
بــاب نــات - تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك فيديو خطير يظهر عددا من الأطفال وهم يلعبون فوق ظهر " كركدن" في حديقة الحيوانات " البلفيدير".

الفيديو اثار صدمة لا تقل عن صدمة نفوق تمساح بعد رشقه بالحجارة في نفس الحديقة.
وطالب نشطاء الفايسبوك من القائمين على الحديقة بالعمل على التصدي لمثل هذه التجاوزات.





Publié le:2017-03-02 20:01:00

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1 de 1 commentaires pour l'article 139244

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Jeudi 02 Mars 2017 à 20h 50m | Par           
انهيار تام لمصالح البلدية،وهذه لا تعدو أن تكون إلا عينة للاخلالات بالجملة



هل كان خطاب الشاهد مساء الأحد مقنع؟؟
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