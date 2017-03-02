سامية عبّو: يوسف الشاهد ليس له علاقة برجل الدولــة

Jeudi 02 Mars 2017

بــاب نــات









Publié le:2017-03-02 17:27:11

- قالت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد لا علاقة له برجل الدولة.وأضافت سامية عبو في برنامج " استديو شمس" الذي يبث عبر أمواج إذاعة شمس اف ام " يوسف الشاهد "يقوم بحفظ بعض الحركات ثم يعيدها امامنا ونحن " تعبنا من هذه التصرفات "جوني مار".وتابعت سامية عبو " يوسف الشاهد " يعمل في الأفلام" ويتحدى في نواميس الدولة وفي منظمات عريقة كالاتحاد العام التونسي للشغل والدولة تتعامل " بمنطق الحكومة".من جانب اخر اتهمت النائبة سامية عبو بعض النواب "بالاستثراء المريب".وقالت سامية عبو " ان الفساد ينخر مجلس نواب الشعب وهنالك نواب يتهمون بعضهم البعض بسوء التصرف والرشوة.وطالبت سامية عبو بضرورة التثبت من ثورة بعض النواب مضيفة " لاحظنا علامات الاستثراء المسترابة ولا يجب ان نتجاوزها.