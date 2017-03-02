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Politique

سامية عبّو: يوسف الشاهد ليس له علاقة برجل الدولــة

Jeudi 02 Mars 2017
بــاب نــات - قالت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد لا علاقة له برجل الدولة.
وأضافت سامية عبو في برنامج " استديو شمس" الذي يبث عبر أمواج إذاعة شمس اف ام " يوسف الشاهد "يقوم بحفظ بعض الحركات ثم يعيدها امامنا ونحن " تعبنا من هذه التصرفات "جوني مار".

وتابعت سامية عبو " يوسف الشاهد " يعمل في الأفلام" ويتحدى في نواميس الدولة وفي منظمات عريقة كالاتحاد العام التونسي للشغل والدولة تتعامل " بمنطق الحكومة".
من جانب اخر اتهمت النائبة سامية عبو بعض النواب "بالاستثراء المريب".
وقالت سامية عبو " ان الفساد ينخر مجلس نواب الشعب وهنالك نواب يتهمون بعضهم البعض بسوء التصرف والرشوة.
وطالبت سامية عبو بضرورة التثبت من ثورة بعض النواب مضيفة " لاحظنا علامات الاستثراء المسترابة ولا يجب ان نتجاوزها.




Publié le:2017-03-02 17:27:11

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