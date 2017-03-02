عصام الشابي لناجي جلول: اذا كنت غير غادر على التهدئة فلتصمت ويكفي من صب الزيت على النار

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-02 12:28:52

- قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في حوار في برنامج "الماتينال" الذي يبث عبر أمواج إذاعة " شمس اف ام" اليوم الخميس انه من غير المعقول ان نرهن مصالح التلاميذ من اجل رغبات نقابة التعليم الثانوي في اقالة الوزير ناجي جلول.من جانب اخر انتقد عصام الشابي تصريحات ناجي جلول تجاه النقابات التعليمية قائلا " وزير التربية له انفلاتات في تصريحاته تغذي الصراع وهذا ليس موقع رجل الدولة في الفترة الراهنة".واعتبر عصام الشابي ان قرار الوزير ناجي جلول اقتطاع 3 ايام عمل من الاساتذة المضربين استفزاز للنقابة وتصعيد خطير.وطالب عصام الشابي من وزير التربية ان " يعمل على التهدئة او ان يصمت مضيفا " تصريحاته تصب الزيت على النار.