عصام الشابي لناجي جلول: اذا كنت غير غادر على التهدئة فلتصمت ويكفي من صب الزيت على النار

من جانب اخر انتقد عصام الشابي تصريحات ناجي جلول تجاه النقابات التعليمية قائلا " وزير التربية له انفلاتات في تصريحاته تغذي الصراع وهذا ليس موقع رجل الدولة في الفترة الراهنة".
واعتبر عصام الشابي ان قرار الوزير ناجي جلول اقتطاع 3 ايام عمل من الاساتذة المضربين استفزاز للنقابة وتصعيد خطير.
وطالب عصام الشابي من وزير التربية ان " يعمل على التهدئة او ان يصمت مضيفا " تصريحاته تصب الزيت على النار.
Publié le:2017-03-02 12:28:52
Par:lechef (Tunisia )
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