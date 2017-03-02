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Justice

النيابة تفتح تحقيقا ضد من أطلق النار على سمير الوافي ونوفل الورتاني

Jeudi 02 Mars 2017
بــاب نــات - أذنت النيابة العمومية لفرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالقصرين بالبحث في قضية عدلية حول "التحريض على القتل عبر شبكة التواصل الاجتماعي" ضد شخص قاطن بولاية القصرين، تعمّد تنزيل مقطع فيديو عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فايس بوك" وهو يقوم بإطلاق النار على صور الإعلاميين بقناة الحوار التونسي نوفل الورتاني وسمير الوافي بواسطة بندقية صيد .




Publié le:2017-03-02 11:26:59

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