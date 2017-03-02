النيابة تفتح تحقيقا ضد من أطلق النار على سمير الوافي ونوفل الورتاني

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-02 11:26:59

- أذنت النيابة العمومية لفرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالقصرين بالبحث في قضية عدلية حول "التحريض على القتل عبر شبكة التواصل الاجتماعي" ضد شخص قاطن بولاية القصرين، تعمّد تنزيل مقطع فيديو عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فايس بوك" وهو يقوم بإطلاق النار على صور الإعلاميين بقناة الحوار التونسي نوفل الورتاني وسمير الوافي بواسطة بندقية صيد .