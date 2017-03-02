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Politique

المرزوقي يبلغ نور الدين الطبوبي اقتناع حراك تونس الإرادة بأهمية إطلاق حوار وطني حقيقي

Jeudi 02 Mars 2017
بــاب نــات - أكد حزب تونس الإرادة في بلاغ له أن إتصالا هاتفيا جمع رئيس الجمهورية السابق منصف المرزوقي ونور الدين الطبوبي الأمين العام للإتحاد التونسي للشغل حيث ابلغه حرص حراك تونس الإرادة على التعاون مع الإتحاد من أجل مصلحة البلاد واقتناعه بأهمية إطلاق حوار وطني حقيقي من أجل الخروج بالبلاد من الأزمة الخطيرة الراهنة.

كما شدد المرزوقي وفق ذات البلاغ على التقارب مع الإتحاد في الدفاع عن إقتصاد إجتماعي تضامني ورفض اية خيارات تضر بمصالح الفئات الوسطى والضعيفة خاصة .



Publié le:2017-03-02 11:03:09

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