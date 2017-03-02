عمر صحابو: '' حكومة يوسف الشاهد وليدة خطيئة''

واعتبر صحابو أن يوسف الشاهد "مسقط من طرف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي"، مشيرا أن الحكومة الحالية هي "حكومة مغالطة وليست حكومة وحدة وطنية من المستحيل أن تقود البلاد إلى بر الأمان".
وأشار الناشط السياسي أن سليم الرياحي ومحسن مرزوق التابعان لجبهة الإنقاذ المعلنة لن ينقذا تونس.
أفكر في الترشح للرئاسة
وقال عمر صحابو إنه يفكر في الترشح للرئاسة. وأضاف صحابو بأنه لم يتخذ قرارة النهائي بعد، مكتفيا بالقول أنه يفكر في الموضوع. كما لم يوضح إن كان يقوم بتحضيرات للحملة الانتخابية القادمة أم لا.
وأكد الناشط السياسي بأنه لم يغب عن الساحة السياسية بعد خروجه من نداء تونس إنما كان ينشط عبر فيديوهات ينشرها على الانترنيت مدة عامين، لأنه كان محاصرا من قبل أجهزة الإعلام على حد تعبيره.
Publié le:2017-03-02 10:54:25
Par:Med Maaloul (Germany )
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