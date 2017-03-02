الباروميتر السياسي: ثلثا التونسيين يرون أن البلاد تسير في الطريق الخطأ

Jeudi 02 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-02 10:38:29

- نشرت جريدة (المغرب) في عددها اليوم، نتائج الباروميتر السياسي لشهر مارس 2017 ولاحظت أن التشاؤم مازال الكلمة الوحيدة الطاغية عند التونسيين حيث يعتقد 3ر67 بالمائة منهم أن البلاد تسير في الطريق الخطأ ولكن رغم ذلك ترتفع درجة الرضا على أداء رئيسي الحكومة والدولة بحوالي 3 نقاط .أما بالنسبة لمؤشر الثقة المرتفعة في الشخصيات السياسية فقد إحتل وزير التربية ناجي جلول الصدارة، متجاوزا تباعا عبد الفتاح مورو وسامية عبو والصافي سعيد والباجي قايد السبسي.