مقداد السهيلي: من لا يعتبر راشد الغنوشي مناضلا عليه ان يتداوى

وأضاف السهيلي "أنا لست مع ابن علي ولا راشد الغنّوشي، لكنّني أحترم الناس، فأنا عندما أقول للغنوشي "سيدي الشيخ" فلأنّني أخاطب كل شيوخ منطقتي بنفس الإجلال والإحترام وليس لأنّ الغنوشي رئيس حزب كبير، ثمّ إنّه لا أحد يمكنه التشكيك في أنّ راشد الغنوشي هو رجل مناضل، والذي يشكك في هذا أدعوه إلى مداواة نفسه، وباختصار أنا أحترم الناس وأضع الجميع في مقاماتهم.
وحول بن علي قال السهيلي "بالنسبة لبن علي فأنا شكرته عندما وجب شكره وذممته عندما وجب ذمّه، فبن علي له مساوئه وله محاسنه وأنا ضدّ أن ترمى أفعاله كلّها في سلّة واحدة.
من جانب اخر اكد مقداد السهيلي نيته لقاء رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قريبا.
Publié le:2017-03-01 23:35:29
Par:zouze2004 (France )
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