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Politique

شفيق جراية في رسالة الى السبسي: كيف تريدون انجاح مبادرتكم وعدد من قادة ليبيا ممنوعون من الدخول الى تونس

Mercredi 01 Mars 2017
بــاب نــات - عبر رجل الأعمال شفيق جراية في تدوينة له على صفحته الرسمية على الفايسبوك عن استغرابه مما وصفها بتناقضات الدبلوماسية التونسية.

و تساءل جراية في نداء إلى رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة عن معقولية المساعي الرامية إلى إنجاح مبادرة السيد الباجي قايد السبسي الخاصة بالأزمة الليبية في حين تبقي تونس على قائمة تضم 6258 ليبي ممنوعين من الدخول إلى التراب التونسي وهي قائمة بعضها يعود إلى زمن بن علي والبعض الآخر وقعت اضافته زمن حكومة مهدي جمعة.. وهي من جهة أخرى تضم كل من كان مساندا لحكومة الغرب من العلمانيين واليساريين والليبراليين والاسلاميين ورجال أعمال ومستثمرين وصناع رأي في ليبيا…
و أضاف رجل الأعمال " كيف يمكن أن نكون رعاة لحوار وطني في ليبيا وفي نفس الوقت نرفع الفيتو في وجه شخصيات سياسية واقتصادية فاعلة ولها امتداد شعبي ونفوذ سياسي في المشهد الليبي..
وإلى متى يستمر هذا التخبط في التعامل مع ملف حساس واستراتيجي لتونس كالملف الليبي.
و اختتم شفيق جراية تدوينته بالقول إن القائمة فيها قرابة ال25 شخص عليهم تحفظات أمنية وجيهة فلماذا تشمل من لا شبهة عليهم ومن يتجولون في كل عواصم الدنيا دون أن يعترض سبيلهم أحد ودون أن يسجل ضدهم أي منع أو اجراءات احترازية…
أين السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس الجمهورية من هذه النقطة السوداء التي يمكن أن تعيق أي حل حقيقي ونهائي للوضع في ليبيا ويمكن أن يكون لها تداعيات على مجرى الوساطة التي يقومان بها ؟



Publié le:2017-03-01 13:18:14

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