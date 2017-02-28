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Politique

زهير حمدي: قريبا يلتقي وفد الجبهة الشعبية بالرئيس السوري بشار الاسد

Mardi 28 Février 2017
بــاب نــات - كشف القيادي في الجبهة الشعبية " زهير حمدي" في حوار عبر أمواج إذاعة " كاب اف ام" اليوم الثلاثاء سنلتقي قريبا ببشار الأسد في دمشق ضمن وفد يمثّل الجبهة الشعبيّة .

وأضاف زهير حمدي " الوفد المقبل لن يمثل فقط التيار الشعبي وانما الجبهة الشعبية بأكملها.
وتابع زهير حمدي " ستكون الجبهة الشعبية حاضرة بقوة الى جانب الرئيس السوري بشار الاسد.






Publié le:2017-02-28 17:39:23

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2 de 2 commentaires pour l'article 139094

Incuore  (Tunisia)  |Mardi 28 Février 2017 à 17h 53m | Par           
هذا الشيئ يخون اهله و يريد نقل تجربة بشار الى تونس صناعة الارهاب القتل و التدمير و جلب الميليشيات و الاحتلال هذا ما تريده الجبهة الشعبية لتونس ستقتل و تهجر الشعب التونسي تحت مسمى محاربة الإرهاب و ستجلب الاحتلال له

GoldenSiwar  (France)  |Mardi 28 Février 2017 à 17h 52m |           
عملية فرز ما بعد الثوره مستمرة ...من يضع يده في يد السفاح فهو من طينته ...
ما تنسوش تبوسو البوط عاد...



هل كان خطاب الشاهد مساء الأحد مقنع؟؟
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