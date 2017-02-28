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زهير حمدي: قريبا يلتقي وفد الجبهة الشعبية بالرئيس السوري بشار الاسد
Mardi 28 Février 2017
بــاب نــات
- كشف القيادي في الجبهة الشعبية " زهير حمدي" في حوار عبر أمواج إذاعة " كاب اف ام" اليوم الثلاثاء سنلتقي قريبا ببشار الأسد في دمشق ضمن وفد يمثّل الجبهة الشعبيّة .
وأضاف زهير حمدي " الوفد المقبل لن يمثل فقط التيار الشعبي وانما الجبهة الشعبية بأكملها.
وتابع زهير حمدي " ستكون الجبهة الشعبية حاضرة بقوة الى جانب الرئيس السوري بشار الاسد.
Publié le:2017-02-28 17:39:23
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commentaires pour l'article 139094
Incuore
(Tunisia)
|
Mardi 28 Février 2017 à 17h 53m | Par
هذا الشيئ يخون اهله و يريد نقل تجربة بشار الى تونس صناعة الارهاب القتل و التدمير و جلب الميليشيات و الاحتلال هذا ما تريده الجبهة الشعبية لتونس ستقتل و تهجر الشعب التونسي تحت مسمى محاربة الإرهاب و ستجلب الاحتلال له
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GoldenSiwar
(France)
|
Mardi 28 Février 2017 à 17h 52m |
عملية فرز ما بعد الثوره مستمرة ...من يضع يده في يد السفاح فهو من طينته ...
ما تنسوش تبوسو البوط عاد...
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هل كان خطاب الشاهد مساء الأحد مقنع؟؟
نعم
لا
لا أدري
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