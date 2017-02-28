زهير حمدي: قريبا يلتقي وفد الجبهة الشعبية بالرئيس السوري بشار الاسد

Mardi 28 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-28 17:39:23

- كشف القيادي في الجبهة الشعبية " زهير حمدي" في حوار عبر أمواج إذاعة " كاب اف ام" اليوم الثلاثاء سنلتقي قريبا ببشار الأسد في دمشق ضمن وفد يمثّل الجبهة الشعبيّة .وأضاف زهير حمدي " الوفد المقبل لن يمثل فقط التيار الشعبي وانما الجبهة الشعبية بأكملها.وتابع زهير حمدي " ستكون الجبهة الشعبية حاضرة بقوة الى جانب الرئيس السوري بشار الاسد.