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Politique

عبيد البريكي: وجهت إرسالية SMS لرئيس الحكومة أعلمته فيه بنيتي الاستقالة من منصبي

Mardi 28 Février 2017
بــاب نــات - قال وزير الوظيفة العمومية والحوكمة المقال عبيد البريكي في حوار للقناة الوطنية أنه أعلم رئيس الحكومة يوسف الشاهد بنيته الاستقالة من منصبه.
وأكد عبيد البريكي انه استعمل إرسالية قصيرة وجهها إليه مضيفا " وجهت الرسالة ليوسف الشاهد لأعلمه بأنه سيتلقى مطلب الاستقالة يوم الاثنين.

وأشار عبيد البريكي أنه لا صحة لخبر تجاوزه للنواميس وأنه كان بالإمكان أن يتم الإعلان عن الإقالة في نص يذكر أنه تبعا لاستقالة عبيد البريكي من منصبه فقد تم تعيين "فلان الفلاني في مكانه".
واكد البريكي أن الفرصة لم تتوفر لتقديم الاستقالة مباشرة لرئيس الحكومة.
جدير بالذكر ان اقالة عبيد البريكي من منصبه كوزير للوزيفة العمومية وتعويضه بخليل الغرياني قد اثار جدلا واسعا.





Publié le:2017-02-28 12:56:46

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