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Politique

البحيري : تحالف الانس والجن يستغل كل كبيرة وصغيرة من الحكومة لضرب استقرار البلاد

Mardi 28 Février 2017
بــاب نــات - قال القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري في تصريح لإذاعة " الصراحة اف ام" اليوم الثلاثاء ان عددا من السياسيين التونسيين لا يريدون مصلحة بلادهم.

وأضاف البحيري " تلك الأطراف "سقيها حفات" لمنع مؤتمر الاستثمار في البلاد والذي حقق نتائج هامة. وتابع البحيري في إشارة الى زيارة محسن مرزوق الى ليبيا ولقائه بخليفة حفتر " نفس تلك الأطراف " الي ما تحبش تونس والنار شاعلة فيهم" هم من يقفون وراء رفض التوافق الليبي خدمة لمصالح أجنبية.
وتابع البحيري " تحالف الانس والجن يستغل كل كبيرة وصغيرة من الحكومة لضرب استقرار البلاد وما حصل مناخطاء حكومية يتم استغلالها.





Publié le:2017-02-28 12:37:46

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2 de 2 commentaires pour l'article 139072

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Mardi 28 Février 2017 à 13h 09m |           
..المرتزقة المأجورين و الكلاب السائبة و الضالة تعرف مصيرها طال الزمن ام قصر ربي أجعل هذا الوطن آمنا من الخونة و الشعبويين والسبسيين والغنوشيين والمرزوقيين والمستشارين والنواب الفاشلين وأحفظه وأنصره بيد شبـــــــــــــــــــابه و أبنائه الوطنيين المخلصين...

SOS12  (Tunisia)  |Mardi 28 Février 2017 à 13h 03m |           
ن البحيري

صحيح ما تقول
لكن نخالفك في الأسلوب الهزلي



هل كان خطاب الشاهد مساء الأحد مقنع؟؟
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