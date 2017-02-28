Mardi 28 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-28 12:37:46

- قال القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري في تصريح لإذاعة " الصراحة اف ام" اليوم الثلاثاء ان عددا من السياسيين التونسيين لا يريدون مصلحة بلادهم.وأضاف البحيري " تلك الأطراف "سقيها حفات" لمنع مؤتمر الاستثمار في البلاد والذي حقق نتائج هامة. وتابع البحيري في إشارة الى زيارة محسن مرزوق الى ليبيا ولقائه بخليفة حفتر " نفس تلك الأطراف " الي ما تحبش تونس والنار شاعلة فيهم" هم من يقفون وراء رفض التوافق الليبي خدمة لمصالح أجنبية.وتابع البحيري " تحالف الانس والجن يستغل كل كبيرة وصغيرة من الحكومة لضرب استقرار البلاد وما حصل مناخطاء حكومية يتم استغلالها.