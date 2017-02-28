مهدي بن غربية : شكوني هاذي جبهة الإنقاذ؟ ما نعرفهاش

Mardi 28 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-28 08:44:44

- قال الوزير مهدي بن غربية في حوار عبر أمواج إذاعة " كاب اف ام" انه " لا يعرف شيئا اسمه جبهة الانقاذ".وأضاف مهدي بن غربية " جبهة الإنقاذ تشكلت لإنهاء حكم الترويكا سلميا وانتهت واليوم لا اعرف شيئا بهذا الاسم.وتابع مهدي بن غربية " اذا كنتم تقصدون " تلك اللمة الحزبية" فاننا ننتظر منها حلولا وكفاءات لمواجهة مشاكل البلاد.يذكر أن "جبهة الانقاذ" تضم أحزاب الوطني الحر وحركة مشروع تونس والمنتمين "للهيئة التسييرية" لحركة نداء تونس والاشتراكي والعمل الوطني الديمقراطي والثوابت.