Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Baaed-Anak (live)  
Politique

وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية في ضيافة راشد الغنوشي ''بالبرنس التونسي''

Lundi 27 Février 2017
بــاب نــات - أدّى وزير الدولة للشؤون الخارجية لجمهورية الهند "مبشر جاويد أكبر" زيارة بعد ظهر يوم الإثنين إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بمكتبه .

وقد ارتدي الوزير الهندي "برنسا تونسيا" حيث عبر وفق بلاغ أصدرته حركة النهضة عن إعجابه بتجربة الانتقال الديمقراطي في تونس والنجاحات التي شاركت حركة النهضة بقيادة راشد الغنوشي بقسط كبير في تحقيقها من خلال تبني سياسة التوافق وعدم الإقصاء .
وحضر اللقاء كلٌّ من نائب رئيس الحركة عبد الفتاح مورو مسؤول العلاقات الخارجية بحركة النهضة وعبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى النهضة وسفير الهند بتونس براشنت بيسي .




Publié le:2017-02-27 20:07:12

rtt-fde34aa01d4df81098479aaada98637c-2017-02-27 20:07:12
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 139042



هل كان خطاب الشاهد مساء الأحد مقنع؟؟
Voter
En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13528,2

  • (24/02)
  • Jours d'importation
    114
  •              1 € = 2,43338 DT        1$ =2,29911 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/02)   264,9 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |139042 5303|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires