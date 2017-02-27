وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية في ضيافة راشد الغنوشي ''بالبرنس التونسي''

Lundi 27 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-27 20:07:12

- أدّى وزير الدولة للشؤون الخارجية لجمهورية الهند "مبشر جاويد أكبر" زيارة بعد ظهر يوم الإثنين إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بمكتبه .وقد ارتدي الوزير الهندي "برنسا تونسيا" حيث عبر وفق بلاغ أصدرته حركة النهضة عن إعجابه بتجربة الانتقال الديمقراطي في تونس والنجاحات التي شاركت حركة النهضة بقيادة راشد الغنوشي بقسط كبير في تحقيقها من خلال تبني سياسة التوافق وعدم الإقصاء .وحضر اللقاء كلٌّ من نائب رئيس الحركة عبد الفتاح مورو مسؤول العلاقات الخارجية بحركة النهضة وعبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى النهضة وسفير الهند بتونس براشنت بيسي .