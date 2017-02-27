وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية في ضيافة راشد الغنوشي ''بالبرنس التونسي''

وقد ارتدي الوزير الهندي "برنسا تونسيا" حيث عبر وفق بلاغ أصدرته حركة النهضة عن إعجابه بتجربة الانتقال الديمقراطي في تونس والنجاحات التي شاركت حركة النهضة بقيادة راشد الغنوشي بقسط كبير في تحقيقها من خلال تبني سياسة التوافق وعدم الإقصاء .
وحضر اللقاء كلٌّ من نائب رئيس الحركة عبد الفتاح مورو مسؤول العلاقات الخارجية بحركة النهضة وعبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى النهضة وسفير الهند بتونس براشنت بيسي .
Publié le:2017-02-27 20:07:12
Par:Hassine Hamza (Tunisia )
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