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Politique

عدنان منصر: حكومة الشاهد شاددها حزب وربع ونعطيها شهر ونصف وتنتهي

Lundi 27 Février 2017
بــاب نــات - وجه الأمين العام المساعد لحزب حراك تونس الإرادة عدنان منصر انتقادات واسعة لحكومة يوسف الشاهد بعد التحوير الوزاري الأخير.
وأضاف منصر " حكومة الوحدة الوطنية تنتهج " السلوك الفاشي" لانها تقصي كثير من الأطراف.

وقال منصر ان حكومة الوحدة الوطنية كان لا بد تشكيلها " في المسرح البلدي" لانها مسرحية في النهاية تجاهلت حتى شركائها مثل اتحاد الشغل.
وتابع منصر " هنالك محاولة لاعادة الحزام السياسي للحكومة حيث انها تتشكل اليوم من حزب هو النهضة وربع حزب هو نداء تونس متابعا " الحكومة نعطيها شهر ونصف وطيح".





Publié le:2017-02-27 19:14:49

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