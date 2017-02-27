عدنان منصر: حكومة الشاهد شاددها حزب وربع ونعطيها شهر ونصف وتنتهي

Lundi 27 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-27 19:14:49

- وجه الأمين العام المساعد لحزب حراك تونس الإرادة عدنان منصر انتقادات واسعة لحكومة يوسف الشاهد بعد التحوير الوزاري الأخير.وأضاف منصر " حكومة الوحدة الوطنية تنتهج " السلوك الفاشي" لانها تقصي كثير من الأطراف.وقال منصر ان حكومة الوحدة الوطنية كان لا بد تشكيلها " في المسرح البلدي" لانها مسرحية في النهاية تجاهلت حتى شركائها مثل اتحاد الشغل.وتابع منصر " هنالك محاولة لاعادة الحزام السياسي للحكومة حيث انها تتشكل اليوم من حزب هو النهضة وربع حزب هو نداء تونس متابعا " الحكومة نعطيها شهر ونصف وطيح".