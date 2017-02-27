Radio Babnet Tunisie  On Air: Farid - talateen ya habibi  
Médias

البلومي يعلق بعد حواره مع الشاهد: 'يزيوا من التنبير لو فعلها الآخرون لصفقنا على تواضع المسؤول

Lundi 27 Février 2017
بــاب نــات - علق الإعلامي بقناة الحوار التونسي حمزة البلومي على حواره مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالقول " بان طريقة الحوار اصبح جدلا يكاد ينسي جدلا اخر وهو التحوير الوزاري.

وقال البلومي " "جدل حضور الوزراء أنسى الكثير أن الموضوع وضع سياسي دقيق.. تحوير وزاري وحصيلة 6 أشهر من الحكم. والقراءة للصورة والمحتوى يجب أن تكون سياسية وليست "تنبيرية" أو "انطباعية".. خاصة بالنسبة لكل من حكم وهو لا يعلم و لا يعرف ماذا يحصل في الإعلام في العالم. توااااااضعوا وانظروا ولو لبرهة ماذا يحصل في العالم.. لو فعلها الآخرون لصفقنا واثنينا على التجديد والتشبيب..وتواضع المسؤول.. لكن عندنا طبعا شيء ما يعجب. زايد. اخيرا حتى نكون عمليين.. هذا رئيس حكومة فرنسا وفريقه الحكومي كاملا تقريبا وراءه في أحد البرامج السياسية. آه فعلا احنا موش فرنسا.. هوما ناس واحنا ناس."





Publié le:2017-02-27 11:53:41

rtt-7522fa860a582c1e6e339ccf6befcad7-2017-02-27 11:53:41
    
    
    
    
    





3 de 3 commentaires pour l'article 139003

Khelif Ben Aya  (France)  |Lundi 27 Février 2017 à 13h 18m | Par           
زيد زيد تبع فرنسا هكا المثل الاعلى والله ما تحشموا

Matouchi  (Tunisia)  |Lundi 27 Février 2017 à 12h 14m |           
التعليقات مجانبة للصواب.....بعيدة عن الواقع وسطحية
هاو الصحيح:
1- لقد أثرت كثيرا حصص 24/7 ولمن يجرؤ فقط في مخيلة الوزراء و رئيسهم فهرولوا سراعا لأخذ صورة في الأستوديومتاع كلام الناس.....و هو كلام كلام

2- الإثارة والكوم وسب من سبق واللعب على برنوس المرزوقي وهيبة الباجي ربحت ومازالت تربح

3- الوزراء كلهم قتيان وفتيات ما شاء الله عليهم يلعبوا ويضحكوا و عاملين كيف بالمرسيديسات والشوفرية وهاك الهجمة الجماعية وبالموتار يا حبيبي من تونس لأوتيك و بلامارة عملو كورس بالكراهب و يوسف وصل لخر ...تقول جمهور الإفريقي ...واللعب عقليية

4- حقبة تاريخية عرفتها تونس هي محطة مصطفي خزندار واللي احنا عايشبنها..فيها..وزير نقل شايخ والهم اللي فيه التوانسة فيما يخص النقل ماراتش العين ..وآش عندو ما يعمل؟؟ تي هو في عهد الرخاء والخراء بنعلي النقل كان إدارة عامة تابعة لوزارة النقل والمواصلات والتكمولوجيا واحنا رديناه وزارة....ومازلتو تذكوا؟؟؟؟

5- وزيرة الصحة...تمشي للوزارة باش تتعدى في الكلوارات....وتعمل تصاور للإعلام...وتخرج تقول اللي هي طبيبة والمتآمرين عليها ...ما حلاوهاش تخدم....واللي الصبيطارات كشكلة ما فيهاش حل....وستزيد في الإيقالات...للمسؤولين بمن فيهم اللي سماتهم هي و طلعوا عديمي الكفاءة....والإقالة ..ماهي عاد ولات مظهر من مظاهر تحمل المسؤولية والكفاءة يا عيني

6- وزير التكوين المهني و التشغيل...شايخ يضحك مسرور جدا....عندو عقد الكرامة؟؟.........الاقتصاد بارك...وهم يشغلوا...وكل واحد وطلعتو......وبحذاه بنت حزبو كاتبة دولة اللي يقلك....طيارة في التاريخ......واللي سماها شيخ المشايخ ...قالك شابة وتكبر وتفهم...

7- وزير الصناعة والتجارة يا حبيبي....رئبس الحكومة أول ماتكلم حلو كل مشاكلو....فال اللي بلادنا بلاد فلاحة...ٍش من صناعة؟؟ تمشي للجحيم الصناعة....برة هكاكة يا وزير....وزيد كاتب الدولة اللي قلقك و هو مافاهم شيء....هتني بدلتهولك بواحد.....حتى هو ما فاهم شيء...آما...راهو يفهمها و هي طايرة....الدولة العميقة يا حبيبي...وكول يا مهبول......واشنوة رايك في زينها يا لعما؟؟

8- وزيرة الطاقة والمناجم....قالك بعد الحصة مباشرة....كلمت رئيس الحكومة و استدعاتو للعشا..راس راس.....باش تزيد تحكيلو على الطاقة اللي تحس بيها....وما تنساش تقولو بالانقليز والألمان والكوري.....راك طاقوس فسفاطوس بتروفاكوس قرافوس زيدوس فلوس أكثر من الاتخادوس واحنا رابحينوس انتخابوس...

9- وزارة تقشعيرة البدن.....ياخو ...كيف جبدلو على النظافة....بدنو قشعر.....وقالك.....أبيض و نظيف ولابس ......واجعلو لا كلا ولا عرف الدفاء.....البلاد لاباس نظيفة وماشيةلقدام....قعدوا كان هاك المناطق....اللي ورا البلاكات.....بطبيعتهم....تاعبين ومافيهمش زبلة.....تقولوا عليهم ياكلو في زبلتهم.....وين نمشي نلقى كان العباد واقفة والا قاعدة والا راقدة....وما ثماش حتى طرف زبلة....

10- المالية......وووه عالمالية.....أمك حورية شادة الكاسة....وين نحكيو على الاستثمار....تشتقشق الكاسة و تقول يا لولاد....سمعتوا الصوت...؟؟ صوت الفلوس؟؟؟ هاهي جاية..أمنا لاقرد..ة....متاع الصندوق....هاهي جاية....أمنا.....

11- الشباب والرياضة....ألا لا لا لا لا ......ملا زين وعين وطلة..... يا خو زايد مع الشباب في الطلة......فاهمة حاجة هي؟؟ إنعم...فاهمة...وبلامارة....الافريقي رابحة....والشباب حلينالو الملاعب باش يدخل بكثرة.....والشيخة هاهي في الثنية...قانون 52 اللي هو عار...بعد الثورة وعار على الثورة وعلى انتخابات 2014 أنو الفتى أو الفتاة اللي ...تتكيف جونتة....وتعمر راسها...ببونتة والا جونتة.....تخسر مستقبلها...اللي هو في الأصل مشرق..وقت اللي تعمر
راسها وراس صاحبها

12- نختم بالتربية....قالك قاعدين نصلحو في التعليم وجماعة النقابة....يشوشوا علينا....ولهذا راهو وزير التربية.....فلتة زمانو.....وأنتم يا اللي تنقبو في حلاب مقعور....اضربوا روسكم على الطواول....مانيش منحيه.....والحكومة الكل معاه....المربين قرودة....وما ناش زيد الزيادي...والا المربين خير من الأمن....وآنا نشاور في الأمور هذي....آشبيه كان القرودة خرجوا من المراكز....ومشاو للمكاتب

13- أما عبيد البريكي....يا حبيبي...في 2011 و2012 و2013 قتلنا بالاتحاد ماكينة....الاتحاد دمار شامل....الاتحادأكبر قوة في التاريخ......هانا دخاناه من الباب.....وخرجناه من الخوخة.....وطلعت الماكينة ما فيها كبير كان الراس

14-الفلاحة......قالكم أنا هو الكل في الفلاحة.....ووزير الفلاحة.....ما يفهم كان قانون الأراضي الدولية....وشوف وشوف......ولهذا تهناو على الفلاحة...أنا متلهي بيها

15- الشعب اللي موش فرحان نقولولو.......ما تعيطش...حانعملك مساكن شعبية....

16- ومرحبا بيكم.......رانا ماشي نبيعو....البنوك بنك بنك....والمؤسسات العمومية كعبة كعبة......واندبوا على الترويكا يا بتوع الروز

17- والتلفزة الوطنية.....راهي خاطيتنا...موش متاع الدولة....هذيكا إعلام العار ....ولكن ما فهمنا الخكاية كان كيف فيقنا وزير الاستثمار.......اللي كيف يتكلم تقول عليه.....وزير الاشتثمار متاع سنغافورة.......واحنا قلقناه...كيف سألناه على حالنا...الراجل قاعد يستثمر في فلوسو.....واحنا شوشنا عليه وقلنالو......عندنا صهوبة آش نعملوا؟؟....ما عندوش وقت....موش لاهي.....مخو في سنغافورة....

18-و حمزة البلومي....ما ابلدو......يسأل و يعاود آشكون يحكم في تونس.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ الرجل الكبير طبعا يا صطك

Sly  (Tunisia)  |Lundi 27 Février 2017 à 12h 01m |           
مش خاطر الفرنسيس عملوها يعني حكاية مقبولة



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13554,4

  • (23/02)
  • Jours d'importation
    114
  •              1 € = 2,41508 DT        1$ =2,30154 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23/02)   273,5 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |139003 9651|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires