البلومي يعلق بعد حواره مع الشاهد: 'يزيوا من التنبير لو فعلها الآخرون لصفقنا على تواضع المسؤول

Lundi 27 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-27 11:53:41

- علق الإعلامي بقناة الحوار التونسي حمزة البلومي على حواره مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالقول " بان طريقة الحوار اصبح جدلا يكاد ينسي جدلا اخر وهو التحوير الوزاري.وقال البلومي " "جدل حضور الوزراء أنسى الكثير أن الموضوع وضع سياسي دقيق.. تحوير وزاري وحصيلة 6 أشهر من الحكم. والقراءة للصورة والمحتوى يجب أن تكون سياسية وليست "تنبيرية" أو "انطباعية".. خاصة بالنسبة لكل من حكم وهو لا يعلم و لا يعرف ماذا يحصل في الإعلام في العالم. توااااااضعوا وانظروا ولو لبرهة ماذا يحصل في العالم.. لو فعلها الآخرون لصفقنا واثنينا على التجديد والتشبيب..وتواضع المسؤول.. لكن عندنا طبعا شيء ما يعجب. زايد. اخيرا حتى نكون عمليين.. هذا رئيس حكومة فرنسا وفريقه الحكومي كاملا تقريبا وراءه في أحد البرامج السياسية. آه فعلا احنا موش فرنسا.. هوما ناس واحنا ناس."