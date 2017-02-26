Dimanche 26 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-26 23:48:00

- وصف الأمين العام للجبهة الشعبية حمة الهمامي اليوم الأحد 26 فيفري 2017 عملية اقالة وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي بـ"إستفزازية وخطيرة" .وقال الهمامي في حوار قناة نسمة إن التحوير الوزاري يعتبر ضرب لوثيقة قرطاج وكذلك حكومة الوحدة الوطنية التي تم التوافق عليها.وتابع حمة الهمامي " وثيقة قرطاج كذبة وحكومة الوحدة الوطنية كذبة الجبهة الشعبية تؤكد أن حكومة يوسف الشاهد جاءت تحت غطاء حكومة الوحدة الوطنية لتنفيذ برنامج خطير سيزيد وضع البلاد تأزّما.وقال الهمامي "الجبهة الشعبية كانت قد رفضت المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية لأنها كانت تتوقّع حدوث مثل هذه السيناريوهات.وتابع حمة الهمامي " المشاركة في مثل هذه الحكومات تفرض عليك يا تمشي معاهم يا تاكل العصا.ووجّه الهمامي حمة رسالة الى التونسيين داعاهم فيها الى الاستعداد جيّدا لأيام عصيبة والدفاع عن حقوقهم مضيفا "لم تصنعوا ثورة لتفتكّها"المافيات"وممثلي "المافيات" بالأحزاب السياسية وأطراف تحرّكها جهات أجنبية على رأسها صندوق النقد الدولي".