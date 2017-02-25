وأوضح منصر ان إقالة الوزير عبيد البريكي تمت بطريقة مهينة للغاية في اطار تحجيم دور الاتحاد العام التونسي للشغل.
وكتب منصر ما يلي: '' أقدر أن السيد عبيد البريكي كان أفضل وزراء هذه الحكومة وأكثرهم مصداقية، ولكن ما تفعل في حكومة تصر على وضع اصبعها في عينها؟ ! حكومة غير قادرة حتى على احترام أعضائها هي حكومة فاقدة للحد الأدنى من الأخلاقية السياسية. يبقى أن ما أشار اليه السيد البريكي من ترسخ عقلية مواجهة الاتحاد في أوساط هذه الحكومة بداعي "تحجيم دوره" (بعد أن كان أهم سند لما سمي بوثيقة قرطاج) فالأمر أصبح يتعلق بافتقاد الحد الأدنى من النباهة السياسية. البلاد تمر بأزمة حكم، بكل معانيها.''
Publié le:2017-02-25 23:33:02
Par:Socrate Sagesse (Tunisia )
Sur: منصر يعلق على التحوير الوزاري: البلاد تمر بأزمة حكم والاتحاد سيحجم دوره في المستقبل