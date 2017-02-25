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Politique

منصر يعلق على التحوير الوزاري: البلاد تمر بأزمة حكم والاتحاد سيحجم دوره في المستقبل

Samedi 25 Février 2017
بــاب نــات - علق الأمين العام لحزب حراك تونس الإرادة عدنان منصر في تدوينة في صفحته الرسمية على الفايسبوك على التحوير الوزاري الأخير بانه دليل على أزمة حكم.

وأوضح منصر ان إقالة الوزير عبيد البريكي تمت بطريقة مهينة للغاية في اطار تحجيم دور الاتحاد العام التونسي للشغل.
وكتب منصر ما يلي: '' أقدر أن السيد عبيد البريكي كان أفضل وزراء هذه الحكومة وأكثرهم مصداقية، ولكن ما تفعل في حكومة تصر على وضع اصبعها في عينها؟ ! حكومة غير قادرة حتى على احترام أعضائها هي حكومة فاقدة للحد الأدنى من الأخلاقية السياسية. يبقى أن ما أشار اليه السيد البريكي من ترسخ عقلية مواجهة الاتحاد في أوساط هذه الحكومة بداعي "تحجيم دوره" (بعد أن كان أهم سند لما سمي بوثيقة قرطاج) فالأمر أصبح يتعلق بافتقاد الحد الأدنى من النباهة السياسية. البلاد تمر بأزمة حكم، بكل معانيها.''



Publié le:2017-02-25 23:33:02

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2 de 2 commentaires pour l'article 138962

Socrate Sagesse  (Tunisia)  |Dimanche 26 Février 2017 à 00h 56m |           
Quelle bassesse, minna roukoub 3le el a7deth...el 3amela wel 5iyena fi damhoum...ça m'étonne pas de ce Monsieur...son seul objectif c'est de retrouver le confort et le prestige (avec les mêmes méthodes qui l'ont conduit lil 9sar avec 8000 voix !!!)...maintenant il vante il itti7ad alors wa9t elli ken fi troïka ken ysemmi fih iti7ad el 5arab...il s'en fou de ce peuple, des pauvres, des démunis...il veut seulement les utiliser pour trouver son
intérêt...

Fethi Mnasri  (Tunisia)  |Samedi 25 Février 2017 à 23h 42m |           
فعلا هي حكومة الهانة و رقود الجبانة ...ريتو ... حكومة ولدك ...و نسيبك زادة ...فعلا من يصارع الاتحاد كمن يحفر قبره بيده ...و الايام بيننا ...



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