سامي الطاهري: ''رصّوا الصفوف.. توحّدوا..استعدّوا ..فالرسالة واضحة''

Samedi 25 Février 2017

بــاب نــات

اتحاد الشغل يعقد اجتماعا طارئا





Publié le:2017-02-25 16:43:56

- نشر عصر اليوم الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل تدوينة على صفحته الرسمية على الفايسبوك جاء فيها "رصّوا الصفوف..توحّدوا..استعدّوا..فالرسالة واضحة".وجاءت هذه التدوينة عقب إعلان رئاسة الحكومة عن تحوير وزاري، تم على إثره إقالة وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي من منصبه وتعيين عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف خليل الغرياني.وكانت النقابة العامة للتعليم الثانوي التابعة للمنظمة الشغلية قد طالبت رئيس الحكومة بتغيير وزير التربية ناجي جلول، لكن هذا الأخير حافظ على حقيبته في التحوير الوزاري.أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أن مكتبه التنفيذي سيعقد اجتماعا طارئا غدا الأحد بمقر الاتحاد على الساعة العاشرة صباحا.ويأتي هذا الاجتماع اثر إعلان رئاسة الحكومة إقالة وزير الوظيفة العمومية عبيد البريكي وتعيين رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خليل الغرياني عوضا عنه.وتأتي إقالة البركي في إطار تحوير وزاري جزئي، تم بمقتضاه تعيين أحمد عضوم وزيرا للشؤون الدينية وعبد اللطيف حمام كاتب دولة مكلف بالتجارة.