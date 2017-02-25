صورة اليوم: تونس تزوّد فرنسا بالكهرباء

أصحاب مشروع محطة توتال الجم التي تشتغل بالطاقة الشمسية بأستخدام الواح الطاقة الشمسية الفولتوضوئية لم ينتبهو للملصقات التي تعلم فيها شركة توتال حرفائها أن الفائض سوف يزود الشركة الفرنسية للكهرباء.
ولو أنه من البديهي أن الفائض الفعلي سيزود الشركة التونسية بالكهرباء الا أنه من المهنية لشركة تدير عملياتها بتونس أن تحجب الاعلان الخاطئ ...
وكانت شركة توتال الفرنسية العالمية أعلنت في نوفمبر 2016 عن بدأ قيامها بتشغيل 5000 محطة وقود من محطاتها حول العالم بالطاقة الشمسية منهم 800 في فرنسا بأعتبارها الموطن الأم للشركة .
وبذلك تكون شركة توتال قامت بتغطية 200 ميجا وات من القدرة الكهربية بأستخدام الواح الطاقة الشمسية الفولتوضوئية بتكلفة 300 مليون دولار...
Publié le:2017-02-25 12:59:31
Par:kamelwww (France )
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