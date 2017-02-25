Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Lessah Faker  
Médias

صورة اليوم: تونس تزوّد فرنسا بالكهرباء

Samedi 25 Février 2017
بــاب نــات - نشر طلال البحوري رئيس تحرير موقع Web Manager Center صورة التقطها أمس من محطة توتال الجم على الطريق السريعة صفاقس سوسة...

أصحاب مشروع محطة توتال الجم التي تشتغل بالطاقة الشمسية بأستخدام الواح الطاقة الشمسية الفولتوضوئية لم ينتبهو للملصقات التي تعلم فيها شركة توتال حرفائها أن الفائض سوف يزود الشركة الفرنسية للكهرباء.

ولو أنه من البديهي أن الفائض الفعلي سيزود الشركة التونسية بالكهرباء الا أنه من المهنية لشركة تدير عملياتها بتونس أن تحجب الاعلان الخاطئ ...

وكانت شركة توتال الفرنسية العالمية أعلنت في نوفمبر 2016 عن بدأ قيامها بتشغيل 5000 محطة وقود من محطاتها حول العالم بالطاقة الشمسية منهم 800 في فرنسا بأعتبارها الموطن الأم للشركة .

وبذلك تكون شركة توتال قامت بتغطية 200 ميجا وات من القدرة الكهربية بأستخدام الواح الطاقة الشمسية الفولتوضوئية بتكلفة 300 مليون دولار...


Publié le:2017-02-25 12:59:31

rtt-ee7396fe66bb0c2e8d7258e37304a113-2017-02-25 12:59:31
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 138942



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13554,4

  • (23/02)
  • Jours d'importation
    114
  •              1 € = 2,41508 DT        1$ =2,30154 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23/02)   273,5 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |138942 8533|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires