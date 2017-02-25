اضراب الاساتذة الجامعيين الباحثين

Samedi 25 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-25 09:27:44

- قامت نقابة اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين باضراب عام حضوري يوم الخميس 23 فيفري الجاري ، و الهدف من التحرك حسب بيان النقابة هو فرض حق احترام سلم التاجير في الوظيفة العمومية من اجل رد الاعتبار للجامعيين و تحسين ظروف البحث العلمي وفتح خطط انتداب للباحثين الشبان من حملة الدكتوراه و العاطلين عن العمل مع صون هيبة الجامعة التونسية و الاستاذ الجامعي .و قد شاركت 156 مؤسسة جامعية في هذا الاضراب و بلغت نسبة المشاركة 100بالمائة قي بعض الاجزاء الجامعية. و تعبر النقابة ان هذا التحرك هو مجرد بداية لسلسلة من التحركات المنتظرة من اجل رد الاعتبار.