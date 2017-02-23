صابر الوسلاتي: حسب بن تيشة بورقيبة نحى لجدودنا القمل وخلالهم الزطلة

وقال صابر الوسلاتي " وفق تصريحات بن تيشة يبدو ان المستعمر الفرنسي قد غادر البلاد لان " جدودنا كانت تطلق عليهم النيران وهم رغم ذلك يضحكون.
وتابع صابر الوسلاتي " بورقيبة نفسه " نحى ''لجدودنا'' القمل وخلالهم الزطلة" وبن تيشة " عرف ذلك وكشف تاريخنا.
وقال صابر الوسلاتي " كنا نعتقد ان " جدودنا" أبطالا كانوا يصارعون الاستعمار فاذا بهم " طلعوا زطالة".
Publié le:2017-02-23 23:49:04
Par:Elmejri (Switzerland ) Par Mobile
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