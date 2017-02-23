صابر الوسلاتي: حسب بن تيشة بورقيبة نحى لجدودنا القمل وخلالهم الزطلة

Jeudi 23 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-23 23:49:04

- تناول الناقد الساخر " صابر الوسلاتي" في فقرته " صابر وبرة" الذي يبث عبر أمواج إذاعة " ifm" يوم الخميس تصريحات مستشار رئيس الجمهورية نور الدين بن تيشة " بان ''جدودنا'' كانو زطالة".وقال صابر الوسلاتي " وفق تصريحات بن تيشة يبدو ان المستعمر الفرنسي قد غادر البلاد لان " جدودنا كانت تطلق عليهم النيران وهم رغم ذلك يضحكون.وتابع صابر الوسلاتي " بورقيبة نفسه " نحى ''لجدودنا'' القمل وخلالهم الزطلة" وبن تيشة " عرف ذلك وكشف تاريخنا.وقال صابر الوسلاتي " كنا نعتقد ان " جدودنا" أبطالا كانوا يصارعون الاستعمار فاذا بهم " طلعوا زطالة".