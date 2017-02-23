لتقليص ضغط العمل على النواب: ليلى الشتاوي تقترح تعيين مساعد لكل نائب

Jeudi 23 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-23 18:59:56

- طالبت النائبة عن نداء تونس ليلى الشتاوي تعيين مساعد لكل نائب حتى يتمكن نواب الشعب من آداء واجبهم على أحسن وجه.وأشارت النائبة في مداخلة عبر أمواج إذاعة " شمس اف ام" الى أن هذا الإجراء معمول بها في كل برلمانات العالم.وأوضحت النائبة ليلى الشتاوي بأن هذا الإجراء سيحد من الضغط المسلط على عمل النواب اللذين لديهم عمل ميداني مع المواطنين بالإضافة الى عملهم تحت قبة المجلس وهو ما سيجعلهم غير قادرين على تحقيق التوازن على مستوى جدول أعماله.جدير بالذكر بان النائب غازي الشواشي المكلّف بشؤون النواب ذكر في تصريح اعلامي بأن النواب يطالبون بامتيازات جديدة من بينها توسيع امتياز جواز سفر الدبلوماسي الذي يتمتع به النائب ليشمل أسرته بالإضافة للعلاج بالمستشفى العسكري.