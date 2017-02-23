بعد لقاء مرزوق بحفتر... عصام الشابي يتحدث عن محاولة نقل الصراع الليبي إلى تونس

وقال عصام الشابي في تدوينة في صفحته الرسمية "ان استقرار تونس من استقرار ليبيا ما في ذلك شك و هو الدافع الى مطالبة الحكومة و الدولة التونسية بالتحرك للمساعدة على حل الصراع المدمر الذي تشهده ليبيا.
وتابع عصام الشابي " لكن البعض لم يفهم الرسالة على وجهها الصحيح فراح بدل البحث عن حل يساعد الاخوة هناك على إلقاء السلاح و التوافق على مخرج سياسي للازمة الى محاولة نقل الصراع الليبي الى تونس و هو الخطر الحقيقي الذي يتهدد تونس و ليبيا معا.
وأضاف الشابي "لقد حان الوقت للإحجام عن أي اتصال بأطراف النزاع الليبي خارج حدودنا ما لم يكن ذلك في اطار تكليف رسمي من قبل الدولة التونسية و ضمن قنوات واضحة يتحرك من خلالها الجميع.
جدير بالذكر ان رئاسة الجمهورية نفت وجود اتفاق بين الرئيس ومحسن مرزوق على لقاء الاخير بالقائد العسكري الليبي خليفة حفتر.
Publié le:2017-02-23 12:25:03
Par:Srettop (France )
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