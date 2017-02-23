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Politique

بعد لقاء مرزوق بحفتر... عصام الشابي يتحدث عن محاولة نقل الصراع الليبي إلى تونس

Jeudi 23 Février 2017
بــاب نــات - عبر الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي عن مخاوفه من نقل الصراع الليبي الى تونس وذلك في اشارة الى لقاء الأمين العام لحزب مشروع تونس محسن مرزوق بالقائد الليبي " خليفة حفتر".

وقال عصام الشابي في تدوينة في صفحته الرسمية "ان استقرار تونس من استقرار ليبيا ما في ذلك شك و هو الدافع الى مطالبة الحكومة و الدولة التونسية بالتحرك للمساعدة على حل الصراع المدمر الذي تشهده ليبيا.

وتابع عصام الشابي " لكن البعض لم يفهم الرسالة على وجهها الصحيح فراح بدل البحث عن حل يساعد الاخوة هناك على إلقاء السلاح و التوافق على مخرج سياسي للازمة الى محاولة نقل الصراع الليبي الى تونس و هو الخطر الحقيقي الذي يتهدد تونس و ليبيا معا.

وأضاف الشابي "لقد حان الوقت للإحجام عن أي اتصال بأطراف النزاع الليبي خارج حدودنا ما لم يكن ذلك في اطار تكليف رسمي من قبل الدولة التونسية و ضمن قنوات واضحة يتحرك من خلالها الجميع.


جدير بالذكر ان رئاسة الجمهورية نفت وجود اتفاق بين الرئيس ومحسن مرزوق على لقاء الاخير بالقائد العسكري الليبي خليفة حفتر.



Publié le:2017-02-23 12:25:03

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1 de 1 commentaires pour l'article 138836

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Jeudi 23 Février 2017 à 12h 30m |           
ربي أجعل هذا الوطن آمنا من السبسيين والغنوشيين والمرزوقيين والمستشارين والنواب الفاشلين وأحفظه وأنصره بيد شبـــــــــــــــــــابه الوطنيين المخلصين...



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